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Термальная вода для ухода за кожей: увлажнение, защита и снятие воспалений

Термальная вода: всё о преимуществах и правильном использовании

2:09
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Термальная вода — это ценный ингредиент для ухода за кожей, извлекаемый из источников глубоко под землей. Она обогащена естественными минералами, такими как кальций, магний, силикаты и другие, которые придают ей уникальные свойства. Применение термальной воды в уходе за кожей имеет множество преимуществ, о которых расскажет портал stylecraze.com.

Термальная вода: всё о преимуществах и правильном использовании
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полезные свойства термальной воды

Увлажнение

Она эффективно увлажняет обезвоженную кожу, делая её более мягкой и упругой. Исследования показывают, что её регулярное применение способствует улучшению текстуры и тонуса эпидермиса.

Защита от солнечных повреждений

Термальная вода также помогает справиться с повреждениями, вызванными ультрафиолетовым излучением солнца. Её антиоксидантные свойства способны нейтрализовать свободные радикалы, предотвращая преждевременное старение и уменьшая риск развития солнечных ожогов.

Уменьшение воспалений

Для людей с чувствительной кожей термальная вода становится настоящим спасением. Она успокаивает раздражения и воспаления, сбалансировав микробиом эпидермиса. Это особенно важно при лечении заболеваний, таких как экзема и псориаз.

Как использовать термальную воду?

После нанесения макияжа

Распылите термальную воду на лицо после нанесения косметики, чтобы продлить её стойкость и предотвратить потерю влаги.

После бритья и эпиляции

Используйте термальную воду, после процедуры. Это поможет уменьшить раздражение кожи и предотвратить появление воспалений, благодаря охлаждающему и увлажняющему эффекту.

Во время физических упражнений и путешествий

Регулярное применение термальной воды помогает освежить кожу и уменьшить воздействие стрессовых условий на её состояние.

Используя термальную воду правильно, вы можете значительно улучшить состояние своей кожи и поддерживать её здоровье на высоком уровне.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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