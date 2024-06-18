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Осветление и уход за кожей с кукурузной мукой: преимущества использования ингредиента и рецепт маски для лица

Кукурузная мука для лица: шесть преимуществ и рецепт осветляющей маски

2:39
Моя семья » Красота и стиль

В наше время многие люди ищут способы ухода за лицом, используя доступные и натуральные ингредиенты, такие как кукурузная мука. Этот продукт, богатый витаминами и минералами, является отличным выбором для улучшения состояния кожи без больших затрат и химических добавок. Давайте вместе с stylecraze.com узнаем, каковы основные преимущества использования кукурузной муки в косметических процедурах и рецепт маски для осветления тона лица.

Кукурузная мука для лица: шесть преимуществ и рецепт осветляющей маски
Фото: Pexels by Klaus Nielsen is licensed under CC0

Преимущества кукурузной муки для кожи

  1. Осветление темных пятен: благодаря содержанию витаминов A и C кукурузная мука помогает избавиться от пигментации, делая кожу более ровной и сияющей.
  2. Борьба с морщинами и тонкими линиями: белок и минералы, такие как медь и цинк, способствуют уменьшению видимости признаков старения и делают кожу более упругой и молодой.
  3. Впитывание грязи и масла: это свойство делает кукурузную муку отличным выбором для ухода за жирной кожей, помогая очищать поры и придавая лицу свежий вид.
  4. Осветление кожи: повышение уровня коллагена благодаря кукурузе способствует отбеливанию кожи и придает ей здоровый и сияющий вид.
  5. Уменьшение покраснений и сухости: витамин E в составе муки помогает увлажнять кожу и снижать ее чувствительность к раздражителям.

Маска для лица из кукурузной муки для осветления кожи

Что вам понадобится?

  • 1 столовая ложка кукурузной муки
  • 1 столовая ложка меда
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Несколько капель розовой воды

Лимонный сок известен своими отбеливающими свойствами и способностью бороться с прыщами, темными пятнами и другими недостатками кожи. Куркума же придает лицу здоровое сияние благодаря своим антибактериальным и противовоспалительным свойствам.

Инструкции по приготовлению

В небольшой чистой миске смешайте все ингредиенты до получения однородной пасты. Равномерно распределите маску по лицу, избегая области вокруг глаз. Оставьте её на коже на 15-20 минут, чтобы активные ингредиенты успели действовать. Смойте маску прохладной водой и нанесите увлажняющий крем.

Этот простой и эффективный способ ухода за кожей поможет поддерживать ее здоровье и сияние без необходимости в дорогостоящих косметических процедурах.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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