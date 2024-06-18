Пилинг ног рыбками: как проходит процедура, её плюсы и возможные негативные последствия

Педикюр рыбками: польза и риски этой уникальной процедуры

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Педикюр рыбками - это уникальная процедура, способствующая отшелушиванию кожи и может быть полезна при псориазе, экземе и других заболеваниях. Несмотря на популярность, он может представлять опасность, особенно для людей с ослабленной иммунной системой. Сегодня мы с stylecraze.com рассмотрим, как проходит процедура, ее плюсы и возможные риски.

Фото: Animalia is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported

Что такое рыбный педикюр?

Во время процедуры происходит погружение ног в резервуар с водой, где находится от 30 до 100 маленьких рыбок Гарра руфа, также известных как рыбы-доктора. Они поедают грубую, шелушащуюся кожу, обеспечивая мягкое и приятное отшелушивание. Сеанс такого педикюра может длиться от 15 до 30 минут.

Преимущества педикюра рыбками

Мягкое отшелушивание кожи

Ступни становятся мягкими, гладкими и здоровыми

Облегчение симптомов экземы и псориаза

Снижение зуда, пигментации и шрамов

Снятие стресса благодаря расслабляющему массажу

Уменьшение мозолей и бородавок

Возможные риски процедуры

Гигиена

Вода в резервуаре часто не заменяется регулярно, что может привести к распространению инфекций, особенно при наличии ран или синяков.

Замена рыбы

Иногда вместо Гарра руфа могут использоваться другие виды рыб, которые могут кусать и вызывать инфекции.

Передача заболеваний

Существует риск передачи инфекций, таких как гепатит С, через рыб и воду. Особенно уязвимы люди с открытыми язвами, хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.

Педикюр рыбками – это необычная процедура, которая может принести как пользу, так и риски. Важно учитывать все аспекты перед тем, как решиться на этот вид ухода за ногами.