Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два метода помогут защитить ягоды от птиц
Мужчина не попал на самолёт из-за багажа, спрятанного в наволочку
Майлз Теллер сыграет главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"
Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить
Можно ли пользоваться туристам страховыми полисами из недружественных стран?
3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так
Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой
Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов
Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу
Защита кожи от солнца: советы от дерматолога для безопасного пребывания на солнце

Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Солнце, помимо красивого загара, может принести коже множество проблем, среди которых пигментация является одной из наименее серьезных. Дерматолог Татьяна Демьяненко, имеющая 15-летний стаж, подчеркивает важность соблюдения определенных правил при нахождении на открытом воздухе, даже в городских условиях.

Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии
  1. После проведения пилинга стоит избегать выхода на улицу в течение суток. Если это необходимо, необходимо использовать средство с SPF не менее 30. Эксперт рекомендует отложить агрессивные отшелушивающие процедуры до осени.
  2. Для повседневного выхода в городе рекомендуется выбирать тональные средства с SPF. Даже SPF 15 может быть достаточным, если не было недавних косметологических процедур. Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, особенно светлую, для которой необходим более высокий уровень защиты.
  3. Ежедневное увлажнение кожи перед сном помогает снять стресс и устранить сухость после дня на свежем воздухе. Это также помогает коже восстановиться и уменьшить чувствительность к ультрафиолетовому излучению.
  4. Использование ретинола следует ограничивать в теплое время года из-за его несовместимости с солнечным излучением. Это может предотвратить появление пигментации и ожогов, так как ретинол делает кожу более чувствительной к солнечному свету.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Два метода помогут защитить ягоды от птиц
Мужчина не попал на самолёт из-за багажа, спрятанного в наволочку
Майлз Теллер сыграет главную роль в ремейке "Офицера и джентльмена"
Клубнично-кокосовое мороженое: как приготовить
Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца
Можно ли пользоваться туристам страховыми полисами из недружественных стран?
3 частые ошибки водителей в жаркие дни: не делайте так
Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой
Лолита поразила публику на премии МУЗ-ТВ с колье за миллион долларов
Свежее исследование показывает способность изменить выброс углерода в атмосферу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников