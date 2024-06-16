Защита кожи от солнца: советы от дерматолога для безопасного пребывания на солнце

Как предотвратить пигментацию и ожоги: четыре правила для защиты кожи от солнца

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Солнце, помимо красивого загара, может принести коже множество проблем, среди которых пигментация является одной из наименее серьезных. Дерматолог Татьяна Демьяненко, имеющая 15-летний стаж, подчеркивает важность соблюдения определенных правил при нахождении на открытом воздухе, даже в городских условиях.

Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

После проведения пилинга стоит избегать выхода на улицу в течение суток. Если это необходимо, необходимо использовать средство с SPF не менее 30. Эксперт рекомендует отложить агрессивные отшелушивающие процедуры до осени. Для повседневного выхода в городе рекомендуется выбирать тональные средства с SPF. Даже SPF 15 может быть достаточным, если не было недавних косметологических процедур. Важно учитывать индивидуальные особенности кожи, особенно светлую, для которой необходим более высокий уровень защиты. Ежедневное увлажнение кожи перед сном помогает снять стресс и устранить сухость после дня на свежем воздухе. Это также помогает коже восстановиться и уменьшить чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Использование ретинола следует ограничивать в теплое время года из-за его несовместимости с солнечным излучением. Это может предотвратить появление пигментации и ожогов, так как ретинол делает кожу более чувствительной к солнечному свету.