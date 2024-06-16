Защита от ультрафиолета крайне важна круглый год, не только летом. Она предотвращает повреждения кожи, такие как потеря эластичности, гиперпигментация и угроза онкологических заболеваний.
Мифы о солнечных лучах, такие как защита от солнца только для светлокожих или необходимость солнцезащитного крема только на улице, несостоятельны. Ультрафиолет проникает сквозь стекла и даже легковесные ткани, что делает защиту необходимой в любой ситуации. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 30+ и содержащий оксид цинка и диоксид титана, периодически его обновляя, особенно после пота или контакта с водой.
Кепка или широкополая шляпа не обеспечивают достаточной защиты, их использование не исключает необходимости в солнцезащитных средствах.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.