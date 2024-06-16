Истина о защите кожи от солнца: разрушение мифов с косметологами

Рассматриваем мифы и факты о солнцезащитных средствах с SPF

Защита от ультрафиолета крайне важна круглый год, не только летом. Она предотвращает повреждения кожи, такие как потеря эластичности, гиперпигментация и угроза онкологических заболеваний.

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Мифы о солнечных лучах, такие как защита от солнца только для светлокожих или необходимость солнцезащитного крема только на улице, несостоятельны. Ультрафиолет проникает сквозь стекла и даже легковесные ткани, что делает защиту необходимой в любой ситуации. Рекомендуется использовать солнцезащитный крем с SPF 30+ и содержащий оксид цинка и диоксид титана, периодически его обновляя, особенно после пота или контакта с водой.

Кепка или широкополая шляпа не обеспечивают достаточной защиты, их использование не исключает необходимости в солнцезащитных средствах.