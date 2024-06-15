Как ухаживать за кожей подмышек: советы эксперта по уходу

Специалист по уходу за кожей объяснила, как избежать раздражения после бритья

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа в области подмышек не требует особого внимания, но и вред ей причинять не следует. Специалист по уходу за кожей Катерина Лебедева объяснила, что подмышечные впадины требуют особого ухода. При неправильном бритье они могут покрыться сыпью, вызывая раздражение.

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Важно аккуратно обращаться с нежной кожей подмышек, не повреждая роговой слой. Чтобы избежать неприятных последствий, перед бритьем следует провести некоторое время под теплым душем. Вода смягчает и приподнимает волосы, что позволяет легче их сбривать, не травмируя кожу.

Кроме того, необходимо ответственно подходить к выбору дезодоранта. Он должен не только защищать от неприятного запаха и пота, но и бережно воздействовать на кожу подмышек. Хороший дезодорант не содержит спирта и состоит на четверть из увлажняющего крема, обеспечивая деликатный уход и помогая устранить неприятные последствия после бритья.