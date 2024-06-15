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Как ухаживать за кожей подмышек: советы эксперта по уходу

Специалист по уходу за кожей объяснила, как избежать раздражения после бритья

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Кожа в области подмышек не требует особого внимания, но и вред ей причинять не следует. Специалист по уходу за кожей Катерина Лебедева объяснила, что подмышечные впадины требуют особого ухода. При неправильном бритье они могут покрыться сыпью, вызывая раздражение.

Специалист по уходу за кожей объяснила, как избежать раздражения после бритья
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Важно аккуратно обращаться с нежной кожей подмышек, не повреждая роговой слой. Чтобы избежать неприятных последствий, перед бритьем следует провести некоторое время под теплым душем. Вода смягчает и приподнимает волосы, что позволяет легче их сбривать, не травмируя кожу.

Кроме того, необходимо ответственно подходить к выбору дезодоранта. Он должен не только защищать от неприятного запаха и пота, но и бережно воздействовать на кожу подмышек. Хороший дезодорант не содержит спирта и состоит на четверть из увлажняющего крема, обеспечивая деликатный уход и помогая устранить неприятные последствия после бритья.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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