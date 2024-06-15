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Летние тренды помад: от розовых акцентов до сияющих блесков

Цвета помады для лета, которые привлекают внимание мужчин

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Летом необходимо обновить не только гардероб, но и косметичку. Визажист Ольга Думцева поделилась советами по трендовым оттенкам помад на летний сезон 2024, которые точно привлекут внимание. Важно быть осторожным, ведь эти оттенки могут сделать вас незабываемой!

Цвета помады для лета, которые привлекают внимание мужчин
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Оттенки розового стали одним из главных трендов этого лета. Ольга советует выбирать либо яркие холодные оттенки розового, либо припыленные варианты с холодным оттенком. Фуксия, лавандовые оттенки и полупрозрачные помады с сатиновым блеском — идеальный выбор для вашей косметички этим летом.

Красный цвет — это всегда вызов. Ольга подчеркивает важность выбора правильного оттенка красной помады, который идеально сочетается с вашим цветотипом, кожей и глазами. В этом летнем сезоне нет ограничений на использование ярких красных оттенков днем, но важно подобрать идеальный оттенок, чтобы не испортить образ.

Блески для губ также актуальны этим летом. Ольга рекомендует отказаться от нюдовых оттенков в пользу легких полупрозрачных блесков без шиммера. Прозрачные блески с легким оттенком, приближенным к вашему естественному цвету губ, идеально подойдут для дневного макияжа летом, а яркие цвета с глянцевым финишем можно оставить на вечерние выходы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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