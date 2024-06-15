Избегайте этих ошибок: как сделать ваши глаза более выразительными с помощью макияжа

Три ошибки в макияже, которые визуально уменьшают размер ваших глаз

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вот три ошибки в макияже, которые могут визуально уменьшить ваши глаза:

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Не подкручивание ресниц: правильная тушь для ресниц играет ключевую роль в создании выразительного взгляда. Однако даже лучшая тушь не всегда может обеспечить достаточное поднятие ресниц. Вам может понадобиться использовать специальные щипчики для завивки ресниц, особенно если вы хотите достичь максимального эффекта для вечерних выходов.

Подведение нижнего века темным карандашом: использование черного карандаша для подведения нижнего века может сделать ваши глаза визуально меньше, особенно если они уже небольшие по размеру. Рекомендуется предпочитать более светлые оттенки карандашей, например, персиковый, чтобы создать свежий и выразительный взгляд.

Матовые "смоки-айз": техника "смоки-айз" прекрасна, но использование слишком темных оттенков, особенно черного цвета, может сузить внешний вид глаз. Чтобы избежать этого, стоит выбирать светлые и сияющие оттенки теней, которые помогут создать акцент на середине века и при этом не уменьшат глаза.