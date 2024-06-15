Секреты идеального макияжа для зрелой кожи: советы от визажиста

Советы визажиста по макияжу для зрелой кожи

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Разговор с визажистом Александрой Тюриной показал, что создание мейкапа для кожи после 35 лет требует особого внимания и подхода. Она поделилась ключевыми моментами, которые следует учитывать при макияже зрелой кожи. Вот что стоит запомнить:

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Используйте консилер. С возрастом кожа под глазами становится тоньше и более склонна к темным кругам. Александра рекомендует не пренебрегать консилером и освоить технику его нанесения, выбирая оттенок на полтон светлее кожи лица.

Предпочтение легким тональным средствам. Текстура тонального средства должна быть легкой, особенно на более зрелой коже, которая может иметь измененный рельеф и грубость. Легкий тональный флюид или эмульсия помогут выровнять тон кожи и добавить сияния благодаря светоотражающим частичкам.

Уделите внимание губам. С возрастом контур губ может потерять четкость, а сами губы становятся бледнее. Александра советует предварительно подготовить губы, проведя скрабирование и использовав бальзам. Выбирайте светлые оттенки помады, которые подчеркнут естественный цвет губ и освежат общий вид макияжа.