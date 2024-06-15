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Идеальные оттенки помады для любого цветотипа

Четыре оттенка помады, подходящие для всех типов цветотипов

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Подбор идеального оттенка губной помады может быть непростой задачей, однако визажисты уверяют, что существуют универсальные варианты, которые подойдут каждому цветотипу. В нашем списке оттенков, необходимых на весну:

Четыре оттенка помады, подходящие для всех типов цветотипов
Фото: flickr.com by O Boticário SPFW is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Красный: классический красный оттенок помады обязателен в каждой косметичке. Несмотря на свою выразительность, красная помада способна преобразить образ, особенно если правильно подобран оттенок подтоном кожи.

Пудрово-розовый: этот спокойный оттенок идеален, когда нет времени на яркий макияж, но вы хотите выглядеть свежо. Припыленный розовый подчеркнет естественную красоту губ и создаст легкий, ненавязчивый образ.

Нюд: выбор нюдового оттенка зависит от естественного цвета ваших губ. Важно, чтобы помада не слишком сильно отличалась от их натурального оттенка, чтобы сохранить естественность макияжа. Нюд помогает создать нейтральный и свежий образ.

Бордо: этот темный и насыщенный оттенок подойдет смелым и стильным личностям. Он идеален для вечернего макияжа и добавляет загадочности образу. Подходит почти всем, особенно губам средней полноты.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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