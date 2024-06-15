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Основные компоненты косметики, которые стоит избегать летом

Ингредиенты декоративной косметики, которые могут нанести вред коже в летний сезон

1:33
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Многие женщины признают, что им легче выйти из дома голыми, чем без косметики, несмотря на жару, когда даже лучшие средства могут начать текти через час. Однако важно внимательно изучать состав косметики и обращать внимание на компоненты, которые могут повлиять на состояние кожи. Вот некоторые из них:

Ингредиенты декоративной косметики, которые могут нанести вред коже в летний сезон
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Оксид цинка. Этот популярный компонент в декоративной косметике поглощает УФ-лучи, что особенно важно для обладательниц жирной кожи. Тем не менее, оксид цинка может разрыхлять верхний слой кожи, делая её более уязвимой перед ультрафиолетом. Использование слишком большого количества продуктов с оксидом цинка может привести к появлению нежелательных пигментных пятен.

Минеральные масла. Минеральное масло, часто встречающееся в косметике, особенно в питательных и тональных средствах для сухой кожи, не рекомендуется в летний период, особенно если у вас проблемная кожа или склонность к жирному блеску. Оно может забивать поры и создавать на коже пленку, препятствующую её дыханию.

Отдушки. Часто мы не задумываемся о значении отдушек в косметике, но они могут вызывать аллергические реакции, особенно если используются синтетические ароматизаторы. Важно тестировать продукт перед покупкой и выбирать то, что не будет слишком сильно ароматизировано, особенно в жаркую погоду, чтобы избежать раздражения кожи и носа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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