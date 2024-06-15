Летний уход за жирной кожей: лайфхаки для борьбы с блеском

Три простых совета для борьбы с жирным блеском в жару

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето для людей с жирной кожей представляет особый вызов, требующий постоянного контроля за жирным блеском в течение дня. Вот несколько простых советов, которые помогут вам лучше справиться с этой проблемой без лишних хлопот:

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Пропустите утренний увлажняющий крем, особенно если не планируете наносить макияж на весь день. Лучше умойтесь средством, подходящим для жирной кожи, и позвольте ей немного просохнуть самой. Если необходим крем, выбирайте легкие эмульсии, которые не оставляют ощущения пленки. Отложите тональный крем на позднее время или на особые случаи. В повседневной жизни он может вызвать лишний блеск через несколько часов, особенно в жару. Проще использовать консилер для ретуши недостатков и оставить кожу максимально естественной. Включите в свою уходовую программу салициловую кислоту. Она помогает контролировать выработку себума и уменьшает жирный блес. Разводите ее в минеральной воде и используйте как тоник один-два раза в день для более стойкого эффекта.