Летний уход за жирной кожей: лайфхаки для борьбы с блеском

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Три простых совета для борьбы с жирным блеском в жару

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Лето для людей с жирной кожей представляет особый вызов, требующий постоянного контроля за жирным блеском в течение дня. Вот несколько простых советов, которые помогут вам лучше справиться с этой проблемой без лишних хлопот:

Три простых совета для борьбы с жирным блеском в жару
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic
  1. Пропустите утренний увлажняющий крем, особенно если не планируете наносить макияж на весь день. Лучше умойтесь средством, подходящим для жирной кожи, и позвольте ей немного просохнуть самой. Если необходим крем, выбирайте легкие эмульсии, которые не оставляют ощущения пленки.
  2. Отложите тональный крем на позднее время или на особые случаи. В повседневной жизни он может вызвать лишний блеск через несколько часов, особенно в жару. Проще использовать консилер для ретуши недостатков и оставить кожу максимально естественной.
  3. Включите в свою уходовую программу салициловую кислоту. Она помогает контролировать выработку себума и уменьшает жирный блес. Разводите ее в минеральной воде и используйте как тоник один-два раза в день для более стойкого эффекта.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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