Летний уход за жирной кожей: советы от эксперта

Забота о жирной коже в период лета

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жирная кожа требует особенного ухода, особенно в летний период, когда работа сальных желез усиливается. Косметолог Александра Кузнецова выделяет несколько ключевых правил ухода за жирным типом кожи в жаркое время года.

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Очищение играет важнейшую роль в уходе за кожей. В летний период можно перейти от легких пенок к гелям для очищения, предпочтительно содержащим салициловую кислоту. Однако такие средства лучше использовать ночью, чтобы кожа имела время восстановиться после воздействия кислоты. Использование масок с кислотами следует ограничить, чтобы избежать риска пигментации.

Увлажнение необходимо особенно для обезвоженной жирной кожи. После использования агрессивных очищающих средств увлажняющие продукты следует применять дважды в день. На ночь подойдет крем или эмульсия для жирной кожи, а днем стоит выбирать более легкие средства, которые могут служить базой под макияж. Матирующие свойства можно найти и в уходовых кремах, если не используется специальная матирующая косметика.

Мезотерапия с гиалуроновой кислотой в салоне может быть эффективным решением для жирной кожи, не приемлющей питательные средства, которые могут спровоцировать появление угрей. Эта процедура позволяет доставить полезные вещества в глубокие слои кожи, улучшая ее упругость, снижая жирный блеск и разглаживая морщинки. Перед проведением мезотерапии рекомендуется проконсультироваться с косметологом для подбора индивидуального коктейля.

Эти простые и эффективные советы помогут поддерживать здоровье и красоту жирной кожи в летний сезон.