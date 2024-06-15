Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров рассказал о своей давней мечте
Названы возможные изменения в правилах регистрации транспортных средств в РФ
Озоноразрушающие газы исчезают быстрее, чем прогнозировалось
Стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода"
Витамин Е защищает от образования тромбов
Не каждый может себе позволить: дуриан в Китае стал символом высокого статуса
News18.com: привычки во время обеда, которые мешают похудеть
Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов
NASA: найден взрыв звезды, случившийся около 12 млрд лет назад
Летний уход за жирной кожей: советы от эксперта

Забота о жирной коже в период лета

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Жирная кожа требует особенного ухода, особенно в летний период, когда работа сальных желез усиливается. Косметолог Александра Кузнецова выделяет несколько ключевых правил ухода за жирным типом кожи в жаркое время года.

Забота о жирной коже в период лета
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Очищение играет важнейшую роль в уходе за кожей. В летний период можно перейти от легких пенок к гелям для очищения, предпочтительно содержащим салициловую кислоту. Однако такие средства лучше использовать ночью, чтобы кожа имела время восстановиться после воздействия кислоты. Использование масок с кислотами следует ограничить, чтобы избежать риска пигментации.

Увлажнение необходимо особенно для обезвоженной жирной кожи. После использования агрессивных очищающих средств увлажняющие продукты следует применять дважды в день. На ночь подойдет крем или эмульсия для жирной кожи, а днем стоит выбирать более легкие средства, которые могут служить базой под макияж. Матирующие свойства можно найти и в уходовых кремах, если не используется специальная матирующая косметика.

Мезотерапия с гиалуроновой кислотой в салоне может быть эффективным решением для жирной кожи, не приемлющей питательные средства, которые могут спровоцировать появление угрей. Эта процедура позволяет доставить полезные вещества в глубокие слои кожи, улучшая ее упругость, снижая жирный блеск и разглаживая морщинки. Перед проведением мезотерапии рекомендуется проконсультироваться с косметологом для подбора индивидуального коктейля.

Эти простые и эффективные советы помогут поддерживать здоровье и красоту жирной кожи в летний сезон.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Последние материалы
Озоноразрушающие газы исчезают быстрее, чем прогнозировалось
Стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода"
Витамин Е защищает от образования тромбов
Не каждый может себе позволить: дуриан в Китае стал символом высокого статуса
News18.com: привычки во время обеда, которые мешают похудеть
Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов
NASA: найден взрыв звезды, случившийся около 12 млрд лет назад
Слава поделилась о том, как неудачная пластика повлияла на её психическое состояние
Окрашивание волос, которое выбирают несмотря на то, что вышло из моды
Зелёный чай считается самым полезным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников