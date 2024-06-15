Преодоление эффекта плато: ключевые стратегии для достижения целей по снижению веса

Почти не ем и активно тренируюсь в спортзале, но вес не снижается

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда вы улучшаете свое питание и активно занимаетесь спортом, изначально вес начинает уменьшаться достаточно быстро. Однако в определенный момент может появиться ощущение, что процесс остановился. Это явление называется эффектом плато, который может вызывать разочарование и уныние, как объясняет нутрициолог Елена Мухина. Чтобы все же достичь желаемого результата, можно использовать несколько стратегий.

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Один из вариантов — сократить количество углеводов. Вопрос о том, приводит ли это к "метаболическому преимуществу", по-прежнему обсуждается специалистами. Однако низкоуглеводная диета может снизить чувство голода, что способствует уменьшению потребляемых калорий без дискомфорта, как рассказывает Елена.

Другой вариант — увеличить частоту или интенсивность тренировок. По мере снижения веса скорость метаболизма может замедлиться, но физические упражнения помогут противостоять этому эффекту. Увеличение интенсивности или добавление дополнительных тренировок в неделю способствует активации метаболизма, подчеркивает специалист.

Также важно отслеживать все, что вы едите. Люди часто недооценивают количество потребляемых калорий. Ведение дневника пищевого потребления помогает осознать свои питательные привычки и внести коррективы в рацион, что может способствовать достижению желаемого веса, по словам Елены.

Не стоит экономить на белке. Он стимулирует метаболизм и усиливает ощущение сытости, что делает его важным элементом в рационе при снижении веса.

Кроме того, стоит обратить внимание на управление стрессом, так как он может замедлить процесс снижения веса из-за увеличения выработки кортизола, который способствует отложению жира.

Избегание потребления алкоголя также важно. Он несет высокую калорийность и может стимулировать переедание, что затрудняет достижение целей по снижению веса, отмечает специалист.

И наконец, важен полноценный сон. Недостаток сна может повлиять на скорость метаболизма и уровень гормонов, регулирующих аппетит и сжигание жира. Рекомендуется спать 7-8 часов в сутки для поддержания оптимального физического и эмоционального здоровья, напоминает Елена.