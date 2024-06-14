Пять мифов фитнеса: разоблачение заблуждений и правда о тренировках

Разбираем заблуждения: пять мифов в фитнесе, которым люди до сих пор верят

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Работая в фитнесе, часто встречаешь мифы и заблуждения, которые люди принимают за истину. Некоторые "тренеры" настаивают на странных правилах, например, что боль в мышцах после тренировки — это всегда хорошо. На самом деле, это не всегда так. Боль может быть признаком микро-разрывов в мышцах, но её следует отличать от суставной боли. Проверить это можно, прощупав больное место или попробовав анальгетик.

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Еще один распространенный миф — не выносить колени за носки во время приседаний. Научные исследования показали, что это не приводит к травмам коленных суставов, и важнее поддерживать комфортную и естественную анатомическую позу при выполнении упражнений.

Также часто слышно, что тренировки с железом могут сделать вас полными. На самом деле, набор веса происходит из-за излишней калорийности рациона, а не от силовых тренировок, которые лишь способствуют развитию мышц. Сократить калории или добавить кардио помогает решить эту проблему.

Весы тоже могут ввести в заблуждение, так как вес — это всего лишь число. Важнее отслеживать изменения в зеркале и параметры тела. Биоимпедансный анализ может дать точную информацию о составе тела, включая процент жира и мышц.

И последнее, не стоит считать секунды между подходами как обязательное правило. Восстановление между подходами помогает повысить интенсивность тренировок и снизить риск травм, поэтому важно слушать свои ощущения и возвращаться к следующему подходу восстановленным.