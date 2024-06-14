Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как победить колорадского жука с помощью масла
Турецкие власти предотвратили массовое отравление туристов
Военный эксперт назвал главную тактическую слабость ВСУ
Ученые утверждают, что некоторые цветы можно назвать разумными
Имбирный чай помогает при псориазе и уменьшает сахар в крови
Ни один хозяин не вычешет кошку так же, как специалист
Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой
Спин-офф "Игры престолов" под названием "10000 кораблей" запущен в производство
Косметолог Анойко: для красоты и молодости кожи нужно есть рыбу, яйца и авокадо
Пять мифов фитнеса: разоблачение заблуждений и правда о тренировках

Разбираем заблуждения: пять мифов в фитнесе, которым люди до сих пор верят

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Работая в фитнесе, часто встречаешь мифы и заблуждения, которые люди принимают за истину. Некоторые "тренеры" настаивают на странных правилах, например, что боль в мышцах после тренировки — это всегда хорошо. На самом деле, это не всегда так. Боль может быть признаком микро-разрывов в мышцах, но её следует отличать от суставной боли. Проверить это можно, прощупав больное место или попробовав анальгетик.

Разбираем заблуждения: пять мифов в фитнесе, которым люди до сих пор верят
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Еще один распространенный миф — не выносить колени за носки во время приседаний. Научные исследования показали, что это не приводит к травмам коленных суставов, и важнее поддерживать комфортную и естественную анатомическую позу при выполнении упражнений.

Также часто слышно, что тренировки с железом могут сделать вас полными. На самом деле, набор веса происходит из-за излишней калорийности рациона, а не от силовых тренировок, которые лишь способствуют развитию мышц. Сократить калории или добавить кардио помогает решить эту проблему.

Весы тоже могут ввести в заблуждение, так как вес — это всего лишь число. Важнее отслеживать изменения в зеркале и параметры тела. Биоимпедансный анализ может дать точную информацию о составе тела, включая процент жира и мышц.

И последнее, не стоит считать секунды между подходами как обязательное правило. Восстановление между подходами помогает повысить интенсивность тренировок и снизить риск травм, поэтому важно слушать свои ощущения и возвращаться к следующему подходу восстановленным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Учёные раскрыли тайну формирования кислорода в атмосфере Земли
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Ученые утверждают, что некоторые цветы можно назвать разумными
Имбирный чай помогает при псориазе и уменьшает сахар в крови
Лепс впервые после развода появился в обществе со своей новой подругой
Ни один хозяин не вычешет кошку так же, как специалист
Разбираем заблуждения: пять мифов в фитнесе, которым люди до сих пор верят
Спин-офф "Игры престолов" под названием "10000 кораблей" запущен в производство
Косметолог Анойко: для красоты и молодости кожи нужно есть рыбу, яйца и авокадо
Анне Седоковой срочно сделали операцию
Простые прически для выпускного, которые легко сделать самостоятельно
На российском рынке появится новый автобренд осенью 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников