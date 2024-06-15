Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следующие 2 сезона "Игры в кальмара" снимали одновременно
Туристы в Сочи протестуют против высоких цен на пляжные туалеты
Штрафы за самовольную врезку в системы водоснабжения дома повысят в 10 раз
Жена Валерия Меладзе показала 3-летнюю наследницу
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Летняя забота: как сохранить красоту волос безопасно и стильно

Задача выполнима: уход за волосами в летний сезон

2:00
Моя семья » Красота и стиль

Исключительное внимание заботе о волосах летом — ключевая задача для заботливых дам, следящих за здоровьем своей шевелюры. Многие считают, что вред волосам грозит лишь от солнечных лучей, но это лишь часть правды. Летом волосы подвержены влиянию всех окружающих факторов, не только солнца, что может привести к потере блеска и жизненной силы. От неправильного ухода не спасет даже самый красивый загар. Чтобы сохранить здоровье и красоту волос в жару, следует прибегнуть к нескольким проверенным методам.

Задача выполнима: уход за волосами в летний сезон
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Защита головных уборов: сочетание стиля и защиты — основная идея. Подобрав модный головной убор, можно избежать негативных воздействий солнца на волосы. Важно выбрать удобный вариант, который не только украсит образ, но и защитит волосы от перегрева и ультрафиолетового излучения. Однако не забывайте о периодическом "разгрузочном дне", когда ваши волосы освобождаются от стайлинговых средств и аксессуаров.

Питательные маски для восстановления: домашние маски на основе натуральных продуктов — ваш надежный союзник в борьбе за здоровье волос. Кисломолочные продукты, такие как йогурт, могут значительно улучшить состояние волос, придав им блеск и мягкость. Не менее эффективны яичный желток с оливковым маслом или отвар ромашки в качестве ополаскивателя после мытья.

Посещение салона красоты: парикмахерская — не место страха, а необходимость для поддержания здоровья кончиков волос. Поездка к профессионалу после лета поможет избавиться от секущихся кончиков и восстановить естественный вид шевелюры.

Летом, в условиях высоких температур и интенсивного солнечного излучения, забота о волосах становится особенно актуальной. Правильный уход и защита помогут сохранить красоту и здоровье вашей шевелюры на долгие годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Чем подкармливать лук в июне?
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Гении среди кошек: топ-3 самых умных пород мурлык
Клубника не будет гнить: эта мера защитит ягоды от соприкосновения с землёй
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Последние материалы
Сводка с фронта: в Волчанске взят Агрегатный завод, отбита беспрецедентная атака дрон
Как реанимировать стареющие ягодные кустарники
Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса
Компот из клубники с яблоками: двойная фруктово-ягодная польза
Бегунья Гаврилова рассказала о самых сложных стартах
Цены на "Москвич 6" снизились: теперь доступнее на 426 тысяч рублей
Мелитопольская черешня бьет рекорды по урожайности
Когда обгон тихохода может лишить вас водительских прав: объяснения ГАИ
Что безжалостно удалять с яблони в июне
BMC Public Health: дефицит витамина E и магния вреден для пожилых с гипертонией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников