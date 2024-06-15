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Тренды окрашивания волос: какие стили уже в прошлом, но всё ещё в моде

Окрашивание волос, которое выбирают несмотря на то, что вышло из моды

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Важно подходить к выбору окрашивания волос с осторожностью, учитывая, как это может повлиять на ваш образ в целом, несмотря на рекомендации стилистов выбирать то, что вам нравится и подходит. Несмотря на выход из моды, определённые виды окрашивания до сих пор остаются популярными.

Окрашивание волос, которое выбирают несмотря на то, что вышло из моды
Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Среди таких окрашиваний — сочные цвета, такие как розовый и персиковый, которые хоть и вышли из тренда несколько лет назад, но все еще востребованы для тематических вечеринок. Однако на постоянной основе стилисты советуют предпочесть более натуральные оттенки, чтобы оставаться в тренде.

Еще один тренд — светлые пряди у лица, который стал особенно популярен после того, как Дуа Липа продемонстрировала его в своих сэлфи. Этот стиль подходит для молодых девушек, но не всегда сочетается с образом взрослой женщины.

Третий тренд — растяжка, такая как балаяж и эйртач, хотя и красивая, но уже начинает терять популярность. Стилисты предпочитают натуральные однотонные окраски по всей длине волос с акцентом на колорирование вместо растяжки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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