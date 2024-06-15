Секреты ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть до вечера

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Советы, которые помогут уменьшить частоту мытья головы

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Избежать ежедневного мытья волос — возможно! Ведь многие женщины сталкиваются с необходимостью начинать день не с ароматного кофе, а с мытья головы. Чтобы решить эту проблему, следует использовать несколько проверенных лайфхаков.

Советы, которые помогут уменьшить частоту мытья головы
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Не спешите: привыкание к более редкому мытью волос начинается с постепенного увеличения интервала между мытьем. Начните с двух дней и постепенно увеличивайте. Важно не чесать голову и меньше трогать волосы и корни в течение дня, чтобы минимизировать загрязнение.
  • Пилинг: регулярный пилинг кожи головы помогает очистить ее глубже. Нанесите пилинг на сухую кожу головы перед обычным мытьем волос. Энзимная пудра отлично справляется с этой задачей, оставляя кожу головы чистой на несколько дней.
  • Поменьше стайлинга: использование сильно фиксирующих средств для укладки (гели, лаки) требует ежедневного мытья волос. Постарайтесь минимизировать их использование, чтобы не перегружать волосы и не усложнять очистку кожи головы.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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