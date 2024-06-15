Секреты ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть до вечера

Советы, которые помогут уменьшить частоту мытья головы

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избежать ежедневного мытья волос — возможно! Ведь многие женщины сталкиваются с необходимостью начинать день не с ароматного кофе, а с мытья головы. Чтобы решить эту проблему, следует использовать несколько проверенных лайфхаков.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не спешите: привыкание к более редкому мытью волос начинается с постепенного увеличения интервала между мытьем. Начните с двух дней и постепенно увеличивайте. Важно не чесать голову и меньше трогать волосы и корни в течение дня, чтобы минимизировать загрязнение.

Пилинг: регулярный пилинг кожи головы помогает очистить ее глубже. Нанесите пилинг на сухую кожу головы перед обычным мытьем волос. Энзимная пудра отлично справляется с этой задачей, оставляя кожу головы чистой на несколько дней.

Поменьше стайлинга: использование сильно фиксирующих средств для укладки (гели, лаки) требует ежедневного мытья волос. Постарайтесь минимизировать их использование, чтобы не перегружать волосы и не усложнять очистку кожи головы.