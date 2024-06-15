Летние прически для жаркого дня: стильные и легкие в исполнении

Как поддержать укладку в жару и сохранить ее до вечера

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жару часто возникает желание собрать волосы, чтобы они не мешали и сохранялись до вечера. Но почему бы не добавить немного стиля? Вот наши лучшие варианты причесок, которые не только помогут выдержать жару, но и выглядеть стильно весь день.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Петля-пучок. Петля-пучок — отличная альтернатива обычному пучку. Этот вариант считается одним из самых элегантных и универсальных. Начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам. Оберните свободную часть вокруг основания хвоста и закрепите невидимками. Эта прическа идеально подойдет как для дневного, так и для вечернего образа.

Косынка. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Воспользуйтесь трендом этого лета — косынкой. Это прекрасное решение для жаркого дня, когда нужно отвести волосы от лица и шеи, не создавая парникового эффекта. Выбирайте любой стиль прически с косынкой, который вам по вкусу.

Волнистый хвост. Если хочется простоты, сделайте волнистый хвост, но с изюминкой. Завяжите его как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, распределяя их по длине хвоста, чтобы создать объемные волны между ними. Эта прическа будет не только свежей, но и очень легкой в исполнении.