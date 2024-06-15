Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Употребление алкоголя в самолетах может представлять скрытую опасность
Эксперт назвал сильные стороны недооценённого автомобиля Ford Mondeo
Собчак назвала список самых модных российских женщин
Рыбопромышленники Сахалина приглашают студотряды в свои проекты
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Советы, как побороть компульсивное переедание
Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K
Летние прически для жаркого дня: стильные и легкие в исполнении

Как поддержать укладку в жару и сохранить ее до вечера

1:28
Моя семья » Красота и стиль

В жару часто возникает желание собрать волосы, чтобы они не мешали и сохранялись до вечера. Но почему бы не добавить немного стиля? Вот наши лучшие варианты причесок, которые не только помогут выдержать жару, но и выглядеть стильно весь день.

Как поддержать укладку в жару и сохранить ее до вечера
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Петля-пучок. Петля-пучок — отличная альтернатива обычному пучку. Этот вариант считается одним из самых элегантных и универсальных. Начните собирать волосы в хвост на затылке, затем сложите их пополам. Оберните свободную часть вокруг основания хвоста и закрепите невидимками. Эта прическа идеально подойдет как для дневного, так и для вечернего образа.

Косынка. Не бойтесь экспериментировать с аксессуарами. Воспользуйтесь трендом этого лета — косынкой. Это прекрасное решение для жаркого дня, когда нужно отвести волосы от лица и шеи, не создавая парникового эффекта. Выбирайте любой стиль прически с косынкой, который вам по вкусу.

Волнистый хвост. Если хочется простоты, сделайте волнистый хвост, но с изюминкой. Завяжите его как можно выше и закрепите акцентной резинкой. Затем используйте небольшие прозрачные или цветные резинки, распределяя их по длине хвоста, чтобы создать объемные волны между ними. Эта прическа будет не только свежей, но и очень легкой в исполнении.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Чем важно подкормить томаты в июне?
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Советы, как побороть компульсивное переедание
Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Шашлык из индейки с кабачками: блюдо на гриле для тех, кто питается правильно
На Украине планируют использовать несуществующие системы Baobab-K
Мытьё — не самая приятная процедура для котов
Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Emirates запускает новые рейсы из Дубая на Мадагаскар с пересадкой на Сейшелах
Нюша поделилась информацией о частоте своих визитов к детям
Неожиданные причины потери волос: точка зрения специалиста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников