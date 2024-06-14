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Пляжные локоны и легкие укладки: секреты стильного образа

Способы быстрой укладки волос для пляжного отдыха

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Летом многие предпочитают минимизировать время на укладку волос, особенно если ожидается день на пляже. Разговаривая с топ-визажистом Ксенией Бохо, мы узнали о главных трендах укладки волос на пляжном сезоне.

Способы быстрой укладки волос для пляжного отдыха
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Пляжные локоны остаются вне времени. Как объясняет наш эксперт, "пляжные укладки" или стиль "девушки-серфера" сохраняют свою популярность сезон за сезоном. Ксения предлагает несколько способов создания этой укладки.

Классические пляжные локоны. Необходимо использовать соляной спрей для волос, который отлично придает волосам текстуру и объем. Спрей можно наносить как на влажные, так и на сухие волосы. По словам Ксении, для влажного способа следует нанести спрей на полотенцем высушенные волосы, затем высушить их феном, наклонив голову вниз. Для сухого способа потребуется утюжок для завивки.

Хвост с локонами. Используя пляжную текстуру волос, можно сделать объемный хвост, собрав волосы на средней или верхней части головы, оставив несколько прядей по бокам лица для эффектного вида.

Пляжный пучок. Очень стильно выглядит высокий пучок на основе пляжных локонов. Просто соберите волосы на макушке головы и закрепите жгутом или резинкой, оставив свободные пряди у лица.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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