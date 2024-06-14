Простые и элегантные прически для выпускного, которые вы легко сделаете сами

Простые прически для выпускного, которые легко сделать самостоятельно

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предстоящий выпускной — время подготовки не только платья, но и прически с макияжем. Пока выбор макияжа можно оставить на последний момент, идеальную прическу стоит начинать тренировать уже сейчас. Мы поделимся топовыми вариантами, которые вы сможете легко сделать сами, без посещения стилиста.

Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из классических и всегда актуальных укладок являются голливудские волны. Они идеально сочетаются с платьями в пол, добавляя вашему образу роскоши. Для создания этой укладки зачешите волосы на одну сторону и накручивайте широкие пряди на плойку, предварительно защитив волосы термозащитой. Локоны после накрутки расчешите так, чтобы они приобрели форму буквы S, и закрепите лаком с шиммером для долговременного эффекта.

Если вы предпочитаете что-то более игривое, можно сделать из волос симпатичный бант. Соберите хвост и оставьте петлю, затем разделите её на две части и аккуратно спрячьте хвостик, закрепив невидимками. Закончите укладку, расправив все "петухи" и зафиксировав лаком.

Для любительниц объемных и стильных укладок подойдет широкая коса. На макушке сделайте два хвоста, один из которых опустите под другой. Разделите верхний хвост на две части, обвивая одну вокруг другой, и добавьте свободные пряди с боков. Повторите те же действия с нижним хвостом, вытянув пряди для создания дополнительного объема.