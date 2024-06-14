Простые и элегантные прически для выпускного, которые вы легко сделаете сами

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Простые прически для выпускного, которые легко сделать самостоятельно

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Предстоящий выпускной — время подготовки не только платья, но и прически с макияжем. Пока выбор макияжа можно оставить на последний момент, идеальную прическу стоит начинать тренировать уже сейчас. Мы поделимся топовыми вариантами, которые вы сможете легко сделать сами, без посещения стилиста.

Простые прически для выпускного, которые легко сделать самостоятельно
Фото: unsplash.com by Yoann Boyer is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из классических и всегда актуальных укладок являются голливудские волны. Они идеально сочетаются с платьями в пол, добавляя вашему образу роскоши. Для создания этой укладки зачешите волосы на одну сторону и накручивайте широкие пряди на плойку, предварительно защитив волосы термозащитой. Локоны после накрутки расчешите так, чтобы они приобрели форму буквы S, и закрепите лаком с шиммером для долговременного эффекта.

Если вы предпочитаете что-то более игривое, можно сделать из волос симпатичный бант. Соберите хвост и оставьте петлю, затем разделите её на две части и аккуратно спрячьте хвостик, закрепив невидимками. Закончите укладку, расправив все "петухи" и зафиксировав лаком.

Для любительниц объемных и стильных укладок подойдет широкая коса. На макушке сделайте два хвоста, один из которых опустите под другой. Разделите верхний хвост на две части, обвивая одну вокруг другой, и добавьте свободные пряди с боков. Повторите те же действия с нижним хвостом, вытянув пряди для создания дополнительного объема.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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