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Разумение привлекательности: рассмотрим, почему выглядите лучше, чем думаете

Пять признаков того, что ваша фигура лучше, чем вы думаете

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Мысль о похудении часто занимает умы многих женщин. Однако часто мы переоцениваем необходимые усилия: иногда для того, чтобы выглядеть лучше, достаточно небольших изменений. Наша цель — помочь вам увидеть свою привлекательность там, где вы её не замечаете.

Пять признаков того, что ваша фигура лучше, чем вы думаете
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Важность правильной осанки не поддается сомнению. Даже идеальная фигура может потерять свой шарм из-за плохой осанки. Прямая спина и ровные плечи привлекают внимание, особенно среди мужчин, что добавляет вам баллы в копилку привлекательности при каждом выходе.

Пропорции играют решающую роль: не всегда худенькая девушка привлекает больше внимания, чем её "фигуристая" подруга с правильными пропорциями. Выраженная талия и гармоничные бедра вызывают восхищение, независимо от наличия мелких "недостатков", которые обычно замечает только их обладательница.

Симметрия также имеет значение. Как в лице, так и в фигуре, симметрия добавляет привлекательности. Регулярный уход за кожей и физическая активность помогают выглядеть потрясающе без лишних затрат на салоны красоты. Здоровая кожа, свободная от морщин и воспалений, важнее искусственных ресниц и наращенных ногтей.

Принимать комплименты не так просто, как кажется. Если вас постоянно хвалят, это не случайность. Возможно, вы просто не замечаете свои достоинства. Будьте уверены: если даже женщины не могут удержаться от комплиментов, то у вас есть все основания для гордости.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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