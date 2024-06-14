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Идеальные укладки для выпускного: как добавить объем и стиль тонким волосам

Идеальные прически для выпускного с тонкими волосами

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Выпускной важное событие в жизни каждой девушки, где прическа играет ключевую роль. Для обладательниц тонких волос особенно важно выбрать укладку, которая сохранится великолепной до самого утра. Ксения Бохо, опытный визажист и мастер причесок, представила несколько идей, которые добавят объем и подарят уверенность в последний вечер в компании одноклассников.

Идеальные прически для выпускного с тонкими волосами
Фото: mos.ru by Администрация Правительства Москвы is licensed under Attribution 4.0

Один из вариантов — это пляжные локоны. Для создания этой легкой и стильной укладки вам потребуется утюжок для волос, соляной спрей для текстуры, лак и пудра для объема у корней. Нет жестких правил для создания пляжных локонов, но рекомендуется завивать пряди, направляя их от лица, чтобы достичь эффекта "ветра в волосах". Спрей наносится на сухие волосы перед завивкой, а затем каждый локон фиксируется лаком для долговременной упругости. После завершения укладки пудра добавляет объема у корней, а легкий лак фиксирует результат.

Также предлагается вариант хвоста или пучка на основе пляжных локонов. Эти укладки удобны тем, что можно легко собрать в низкий или средний хвост, оставив пряди вокруг лица. Или же создать небрежный пучок, приколотый невидимками, что придает образу свежесть и легкость.

Гладкие прически с глиттер-гелями или стразами также в тренде. Для тех, кто предпочитает гладкость, можно добавить интересные акценты, используя стразы на клейкой основе или глиттер-гель. Эти элементы можно распределить по прическе в хаотичном порядке или создать эффектную детализацию на одной стороне. Применение таких элементов придаст образу индивидуальность и блеск.

Наконец, аксессуары для волос станут отличным завершением любой гладкой прически. От выбора бусин, страз или ярких невидимок зависит общее восприятие образа, делая его ярким и законченным. Это также замечательный способ выразить себя и добавить персональности в общий стиль.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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