Ограничения и рекомендации: когда стоит воздержаться от лазерной эпиляции

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Лазерная эпиляция: кого и по каким причинам стоит избегать этой процедуры

1:21
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Лазерная эпиляция — одна из наиболее популярных процедур для удаления нежелательных волос, несмотря на своё удобство, имеет значительное количество противопоказаний, многие из которых являются индивидуальными. Дерматолог Кристина Шепелева обсудила основные причины, по которым стоит воздержаться от этой процедуры.

Лазерная эпиляция: кого и по каким причинам стоит избегать этой процедуры
Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Одно из основных противопоказаний — наличие хронических заболеваний, включая аутоиммунные состояния и другие серьезные заболевания. Кристина советует открыто обсуждать с косметологом все аспекты здоровья, включая аллергии и инфекционные заболевания.

Для беременных женщин существует неопределённость относительно безопасности лазерной эпиляции. Большинство специалистов рекомендует отложить процедуру до завершения периода кормления грудью.

Также следует избегать лазерной эпиляции после загара, особенно у женщин со светлой кожей. В загорелой коже содержится высокий уровень меланина, что может привести к серьёзным ожогам и образованию рубцов при обработке лазером.

Все эти моменты подчёркивают необходимость консультации с квалифицированным специалистом перед проведением лазерной эпиляции для минимизации рисков и достижения оптимальных результатов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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