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Загадка летнего ухода: почему важно носить головной убор

Трихолог Васильева пояснила, почему носить головной убор летом настолько важно

1:33
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С наступлением жаркого лета многие предпочитают проводить время на солнце. Большинство знают, что перед выходом на улицу важно надевать головной убор. Однако редко кто осознает, что панамка защищает нас не только от солнечного удара.

Трихолог Васильева пояснила, почему носить головной убор летом настолько важно
Фото: freepik.com by diana.grytsku is licensed under public domain

Врач-трихолог Мария Васильева подчеркнула, что длительное воздействие солнечных лучей негативно влияет на состояние волос. В интервью она отметила, что кожа головы — первое, что страдает из-за агрессивных УФ-лучей. Отсутствие головных уборов может привести к солнечным ожогам, что в свою очередь может спровоцировать интенсивное выпадение волос. Поэтому в солнечные дни рекомендуется носить головные уборы с открытым верхом и из натуральных материалов, а также наносить солнцезащитный крем вдоль линии роста волос.

Кроме того, в летний период следует использовать специальные шампуни и бальзамы с SPF-защитой. Ультрафиолетовое излучение делится на два типа: UVA и UVB. UVA лучи сушат волосы, а UVB разрушительно действует на их пигментацию. Светлые оттенки волос наиболее уязвимы перед UVB-излучением, быстро теряя цвет, в то время как темные оттенки, хотя и более устойчивы, могут изменить свой оттенок без SPF-защиты.

Врач подчеркнула важность защиты волос от солнечного воздействия для поддержания их здоровья и красоты в летний период.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Трихолог Васильева пояснила, почему носить головной убор летом настолько важно
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