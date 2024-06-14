Хитрости здорового похудения: советы от эксперта по правильному питанию

Какие продукты выбрать для похудения: советы для стройности без диет

3:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Формула успешного снижения веса, на которую указывают эксперты, хорошо известна: 80 процентов зависит от питания и лишь 20 процентов от физической активности. Изучив влияние рациона на нашу фигуру, многие приходят к крайностям, пытаясь добиться результата через жесткие диеты или даже голодание. Специалисты настоятельно предупреждают: такой подход обречен на провал.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Отказ от пищи — тяжелый испытание для любого организма, и не зря. Важно различать процесс похудения от истощения. Здоровое снижение веса связано с ограничениями в рационе, но никогда не должно приводить к полному отказу от еды. Жесткие диеты и голодание могут привести к краткосрочному эффекту, но в долгосрочной перспективе истощенный организм обязательно накопит запасы, которые могут привести к возврату потерянных килограммов — они становятся своеобразной подушкой безопасности на случай лишения организма пищи.

Поэтому популярная шутка о том, "что бы такого съесть, чтобы похудеть", имеет реальное основание. Вместо очередного разговора о сбалансированном рационе, о котором все уже знают, давайте поделимся полезными советами, которые способствуют ускорению процесса снижения веса без экстремальных диет.

Не только содержание пищи, но и время ее приема играет важную роль в достижении цели — стройности. Наш обмен веществ наиболее активен утром, сразу после пробуждения, и замедляется к вечеру. Поэтому наиболее калорийные блюда рекомендуется употреблять на завтрак. Хотя существует мнение, что до полудня можно есть все, рекомендуется избегать излишеств в виде сладкого и фастфуда в любое время суток. На обед стоит выбирать продукты, богатые калориями, а ужин должен быть легким.

Ранее популярной была диета, запрещающая употребление пищи после 18:00, однако ее эффективность давно была опровергнута. Для поддержания формы важно завершать последний прием пищи за 3-4 часа до сна.

Для успешного похудения необходим быстрый обмен веществ. Чем активнее обмен веществ в организме, тем быстрее перерабатываются поступающие с пищей микроэлементы. Если обмен замедляется, органы не получают энергию в нужное время, и жиры откладываются в виде лишних килограммов. Для стимуляции обмена веществ и контроля аппетита разработаны специальные медицинские препараты, такие как "Редуксин", которые прошли серьезные исследования и имеют необходимую документацию.

Необходимо также упомянуть о продуктах с отрицательной калорийностью, которые на переваривание тратят столько же или больше калорий, чем содержится в них. Эти продукты, богатые клетчаткой и водой, включают сельдерей, арбуз, морковь, спаржу, кабачок, огурцы, помидоры, брокколи, капусту, чеснок, зеленую фасоль, редис, шпинат, щавель, баклажан, перец, цукини, а также клубнику, цитрусовые, крыжовник, яблоки и гранат. Продукты с отрицательной калорийностью способствуют снижению общего калоража за день и являются полезными для организма.