Как ухаживать за кожей вокруг глаз: советы и предостережения от косметолога

Косметические продукты, вредящие коже вокруг глаз

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз невероятно нежная, поэтому существуют специальные средства для ухода за этой зоной. Косметолог Кристина Логинова рассказала, чем не стоит заменять средства для кожи вокруг глаз, чтобы не получить еще больше проблем.

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Кремы для тела, несмотря на обещания производителей, не подходят для нежной кожи вокруг глаз. В средствах для тела содержатся активные увлажняющие компоненты, которые могут отрицательно влиять на эту область, так как плотность кожи на руках и ногах несравнима с кожей лица.

Гидрогелевые патчи не всегда освежают взгляд. Они могут как увлажнять кожу, так и забирать влагу в некоторых случаях. Если у вас обезвоженная кожа, будьте осторожны с патчами — протестируйте их несколько раз, прежде чем решите использовать их дальше.

Масляные составы также не всегда подходят для увлажнения нежной зоны вокруг глаз. Масляные средства создают на коже пленку, через которую сложно дышать. Это может привести к воспалениям, которые трудно убрать привычными средствами от высыпаний, так как бензоила пероксид может повредить тонкую кожу под глазами. Чтобы быть уверенным в выбранном средстве, используйте те, которые предназначены для ухода за конкретной зоной, и обязательно проконсультируйтесь с косметологом.