Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мороженое из пахты: как приготовить сливочное лакомство
Глава "Мира квартир" исключил взлёт цен на стройматериалы из-за новых санкций США
Рэпер Моргенштерн* обвинил экс-супругу Дилару в меркантильности
Почему кошек нельзя воспитывать криками и руганью: 3 причины
Санкции против "Победы": Канада приняла решение
Наталья Крачковская не всегда снималась в удачных фильмах
Загадка "надутых" завязей на сливе и вишне
Windows в России пока будет работать, успокоил IT-эксперт Клименко
"Грузинский легион"* признали террористической организацией
Как ухаживать за кожей вокруг глаз: советы и предостережения от косметолога

Косметические продукты, вредящие коже вокруг глаз

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Кожа вокруг глаз невероятно нежная, поэтому существуют специальные средства для ухода за этой зоной. Косметолог Кристина Логинова рассказала, чем не стоит заменять средства для кожи вокруг глаз, чтобы не получить еще больше проблем.

Косметические продукты, вредящие коже вокруг глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Кремы для тела, несмотря на обещания производителей, не подходят для нежной кожи вокруг глаз. В средствах для тела содержатся активные увлажняющие компоненты, которые могут отрицательно влиять на эту область, так как плотность кожи на руках и ногах несравнима с кожей лица.

Гидрогелевые патчи не всегда освежают взгляд. Они могут как увлажнять кожу, так и забирать влагу в некоторых случаях. Если у вас обезвоженная кожа, будьте осторожны с патчами — протестируйте их несколько раз, прежде чем решите использовать их дальше.

Масляные составы также не всегда подходят для увлажнения нежной зоны вокруг глаз. Масляные средства создают на коже пленку, через которую сложно дышать. Это может привести к воспалениям, которые трудно убрать привычными средствами от высыпаний, так как бензоила пероксид может повредить тонкую кожу под глазами. Чтобы быть уверенным в выбранном средстве, используйте те, которые предназначены для ухода за конкретной зоной, и обязательно проконсультируйтесь с косметологом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Договоры о гарантиях безопасности с Украиной будут "жить" недолго Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения большинства армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Последние материалы
Праздничный рецепт острого салата с курицей и манго
Владимир Путин: Россия постоянно предлагала конструктивные решения, но безуспешно
В эксперименте на МКС сумели удержать пыль в облаке плазмы
Как избыток масла в двигателе может навредить вашему автомобилю: советы экспертов
Перепланировку ипотечной квартиры надо согласовывать с банком
Рособрнадзор: упоминание Путина и его цитат не повышает баллы за ЕГЭ
Моргенштерн* передумал возвращаться в Россию
Решаем проблему липкого налёта на яблоне
У Леонардо Ди Каприо есть свой собственный фирменный жест
Дональд Трамп: "Мы не хотим видеть русские корабли у побережья Флориды"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников