Как сохранить идеальный макияж при ношении солнечных очков: шесть полезных советов

Шесть способов сделать макияж устойчивым при ношении солнцезащитных очков

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представьте, что вы завершили идеальный макияж и отправляетесь на прогулку под ярким летним солнцем. Вы надеваете солнечные очки, создавая стильный образ, но вскоре ощущаете, как капельки пота стекают по носу, разрушая макияж. Как этого избежать?

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Заведите летний набор тональных средств. Солнечные очки не вызывают потоотделение, но создают барьер, задерживающий тепло вокруг глаз и носа, что способствует влажности. Визажист Любовь Брусницына рекомендует использовать долгоиграющий праймер, матовую тональную основу и консилер при температуре выше 20 градусов. Выбирайте средства с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и некомедогенные масла.

Выбирайте косметику одного типа. Матирующий увлажняющий крем и средство с SPF под макияж помогут при жирной или комбинированной коже. Для сухой или чувствительной кожи подойдут формулы на водной основе. Важно, чтобы все средства были на одной основе — водной, масляной или силиконовой. Первый ингредиент на этикетке указывает на основу формулы.

Используйте правильные средства для нанесения макияжа. Для средств на силиконовой или масляной основе используйте кисть, для водных основ — влажную губку. Это поможет создать гладкую и ровную основу.

Меньше — значит лучше. Наносите тональный крем подушечками пальцев, избегая чрезмерного растирания. На нос и скулы нанесите праймер для глаз, а затем легкий базовый слой. Дайте ему высохнуть, нанесите полупрозрачную пудру и завершите макияж спреем. Положите спрей в сумку для освежения макияжа в течение дня. Для макияжа бровей используйте карандаш с долгоиграющей формулой.

Никогда не наносите макияж на влажную кожу. Если вы вспотели, подождите, пока кожа высохнет. Используйте матирующие салфетки, аккуратно промокните влажные участки, а затем при необходимости подправьте макияж.

Правильно используйте солнечные очки. Протрите подушечки носа спиртом перед ношением очков, чтобы предотвратить смазывание макияжа и удалить загрязнения. Нанесите немного пудры на переносицу и на участки очков, касающиеся лица.