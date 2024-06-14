Как сохранить идеальный макияж при ношении солнечных очков: шесть полезных советов

Представьте, что вы завершили идеальный макияж и отправляетесь на прогулку под ярким летним солнцем. Вы надеваете солнечные очки, создавая стильный образ, но вскоре ощущаете, как капельки пота стекают по носу, разрушая макияж. Как этого избежать?
Заведите летний набор тональных средств. Солнечные очки не вызывают потоотделение, но создают барьер, задерживающий тепло вокруг глаз и носа, что способствует влажности. Визажист Любовь Брусницына рекомендует использовать долгоиграющий праймер, матовую тональную основу и консилер при температуре выше 20 градусов. Выбирайте средства с увлажняющими ингредиентами, такими как гиалуроновая кислота и некомедогенные масла.
Выбирайте косметику одного типа. Матирующий увлажняющий крем и средство с SPF под макияж помогут при жирной или комбинированной коже. Для сухой или чувствительной кожи подойдут формулы на водной основе. Важно, чтобы все средства были на одной основе — водной, масляной или силиконовой. Первый ингредиент на этикетке указывает на основу формулы.
Используйте правильные средства для нанесения макияжа. Для средств на силиконовой или масляной основе используйте кисть, для водных основ — влажную губку. Это поможет создать гладкую и ровную основу.
Меньше — значит лучше. Наносите тональный крем подушечками пальцев, избегая чрезмерного растирания. На нос и скулы нанесите праймер для глаз, а затем легкий базовый слой. Дайте ему высохнуть, нанесите полупрозрачную пудру и завершите макияж спреем. Положите спрей в сумку для освежения макияжа в течение дня. Для макияжа бровей используйте карандаш с долгоиграющей формулой.
Никогда не наносите макияж на влажную кожу. Если вы вспотели, подождите, пока кожа высохнет. Используйте матирующие салфетки, аккуратно промокните влажные участки, а затем при необходимости подправьте макияж.
Правильно используйте солнечные очки. Протрите подушечки носа спиртом перед ношением очков, чтобы предотвратить смазывание макияжа и удалить загрязнения. Нанесите немного пудры на переносицу и на участки очков, касающиеся лица.
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.