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Молоко и мёд: почему эта натуральная косметика остаётся незаменимой

Мёд и молоко: почему стоит начать использовать эту косметику прямо сейчас

1:37
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Мёд и молоко — это не только вкусное сочетание, но и полезный коктейль для кожи. Эти ингредиенты давно используются для ухода за кожей, волосами, губами и ногтями. Даже в современном мире косметика на основе мёда и молока остаётся одной из самых популярных. Вот почему:

Мёд и молоко: почему стоит начать использовать эту косметику прямо сейчас
Фото: PxHere is licensed under CC0

Молоко является отличным тонизирующим средством благодаря молочной кислоте, которая подтягивает и увлажняет кожу, делает её эластичной и улучшает цвет лица. Кроме того, молочные продукты эффективно питают и увлажняют кожу изнутри, что делает их идеальными для масок и увлажняющих кремов. Они также контролируют выработку тирозина, который стимулирует выработку меланина, помогая сделать кожу светлее и ровнее по цвету. Молоко также помогает в борьбе с акне, предотвращая пересушивание кожи и контролируя выделение кожного сала.

Мёд обладает заживляющими, увлажняющими и антибактериальными свойствами. Он помогает заживлять раны, уменьшать воспаление и убивать бактерии на коже. Мёд эффективен при воспалительных заболеваниях кожи, таких как экзема, псориаз и атопический дерматит, благодаря своим противовоспалительным, антимикробным и противогрибковым свойствам. Он также является естественным увлажнителем, притягивая влагу глубоко в кожу, и содержит аминокислоты, антиоксиданты, витамины и минералы, которые улучшают состояние кожи и защищают её от свободных радикалов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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