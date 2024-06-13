Безопасное выпрямление: как укротить кудри без вреда для волос

Как укротить непослушные кудри: безопасные способы выпрямления волос

Постоянное использование утюжков для выпрямления волос может нанести серьезный вред волосам. Но если вы устали от естественных волн и кудрей, есть несколько безопасных способов выпрямления без химического и термического воздействия.

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Молоко. Этот способ может показаться необычным, но он действительно работает. Возьмите молоко из холодильника и дайте ему нагреться до комнатной температуры. Нанесите его на волосы и наденьте шапочку для душа, оставьте на 30 минут. Затем вымойте голову шампунем и дайте волосам высохнуть естественным путем, аккуратно расчесывая их.

Тога. Это латиноамериканская техника выпрямления волос. Вымойте волосы и дайте им высохнуть без использования фена. Расчешите волосы, оберните их вокруг головы и закрепите невидимками. Ложитесь спать с такой укладкой. Утром вы проснетесь с прямыми и блестящими волосами.

Желатин. Эта техника называется домашним ламинированием. Для приготовления желатиновой маски смешайте 1 столовую ложку желатина и 0,1 литра воды. Оставьте на 30 минут. Затем разогрейте смесь на водяной бане до однородного состояния и добавьте бальзам или маску для волос. Нанесите смесь на волосы по всей длине и оберните голову пищевой пленкой или наденьте шапочку для душа. Оставьте на 40 минут, затем вымойте голову шампунем и дайте волосам высохнуть естественным путем.

Бигуди. С помощью бигуди можно добиться не только роскошных кудрей, но и прямых локонов. Такой способ также придает объем у корней. Вымойте голову шампунем, нанесите бальзам и смойте его. Промокните волосы полотенцем и аккуратно расчешите. Разделите волосы на крупные пряди и накрутите их на большие бигуди очень плотно. После полного высыхания снимите бигуди и расчешите каждую прядь, вытягивая ее вниз. Нанесите несколько капель кокосового или миндального масла на волосы для дополнительного ухода.