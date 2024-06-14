Советы для здоровых губ: как сохранить их мягкими и привлекательными?

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Как сохранить красоту губ: шесть простых советов

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Губы, как и глаза, играют важную роль в привлекательности нашего лица. Однако из-за загрязнения и частого использования агрессивной косметики они могут терять свой естественный цвет и становиться сухими. Это создает необходимость в еще большем использовании косметических средств. Чтобы разорвать этот порочный круг, следуйте простым советам от stylecraze.com.

Как сохранить красоту губ: шесть простых советов
Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Умеренное использование помады

Помада содержит множество химических компонентов, которые могут быть вредными для губ. Используйте её только по мере необходимости. Лучше выбирать продукты с натуральными увлажняющими компонентами, такими как масло ши или витамин Е.

Избегайте обезвоживания

Губы нуждаются в постоянном увлажнении, особенно в зимний период, когда часто происходит обезвоживание. Пейте достаточное количество воды в течение дня и употребляйте фрукты с высоким содержанием воды, чтобы поддерживать естественную увлажненность кожи.

Избегайте облизывания и покусывание губ

Это может привести к их дополнительному высушиванию и потемнению. Вместо этого используйте увлажняющие бальзамы.

Используйте средства для губ с SPF

Ультрафиолетовые лучи могут повреждать губы, вызывая их потемнение. Всегда используйте средства для уход с защитой от солнца.

Регулярно отшелушивайте губы

Для удаления омертвевших клеток и сухой кожи используйте натуральные скрабы для губ, например на основе оливкового масла и сахара. Это поможет сохранить их мягкость и гладкость.

Предотвращайте герпес

Используйте средства с SPF и специальные мази или крема с лимоном, чтобы предотвратить вспышки герпеса.

Эти простые рекомендации помогут вам сохранить красоту и здоровье губ, делая их мягкими, увлажненными и привлекательными.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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