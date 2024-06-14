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Эффективные советы по контролю жирности в Т-зоне: натуральные методы для здоровой и матовой кожи

Естественные способы контроля жирности Т-зоны: советы и методы

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Летом и в другие сезоны многие сталкиваются с проблемой излишнего выделения масла в Т-зоне. Эта область включает лоб и нос, где сосредоточено много сальных желез. Чрезмерное выделение масла может приводить к появлению черных точек и прыщей, так как грязь прилипает к лицу и забивает поры. Вот несколько способов естественного контроля жирности в Т-зоне от портала stylecraze.com.

Естественные способы контроля жирности Т-зоны: советы и методы
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Очищайте поры

Используйте очищающие продукты для лица с pH-сбалансированным составом, предназначенные для жирной кожи. Смесь сандаловой пасты и нутовой муки в равных пропорциях можно использовать как натуральное средство для умывания, контролирующее выделение масла.

Используйте освежающие спреи

Носите с собой спреи с розовой водой или приготовьте тонер, смешав 4 капли мяты с 1/3 стакана воды. Протирайте лицо этим раствором, чтобы контролировать выделение масла.

Органические тоники

Включите в уход за лицом тоники из цитрусовых соков или овощей, таких как помидоры и огурцы. Они помогут сохранить естественную влагу кожи и контролировать жирность.

Лимон для контроля масла

Наносите несколько капель сока лимона или лайма на ватный диск и протирайте Т-зону 1-2 минуты.

Домашние скрабы

Используйте смесь измельченного миндаля и меда в качестве скраба. Массируйте Т-зону 5 минут, а затем смойте тёплой водой, чтобы очистить поры.

Распаривание лица

Проводите процедуру распаривания лица раз в неделю. После этого используйте скраб, а затем ополосните кожу холодной водой, чтобы закрыть поры.

Матирующая косметика

Используйте матирующие косметические продукты и избегайте средств на масляной основе. Держите под рукой компактную пудру и матирующие салфетки, чтобы поправлять макияж в течении дня.

Эти советы помогут вам контролировать выделение масла в Т-зоне и поддерживать кожу здоровой и матовой.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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