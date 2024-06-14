Детокс-ванны дома: отдохните и очистите кожу с помощью натуральных рецептов

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Домашние детокс-ванны: эффективные рецепты для очищения и расслабления

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Домашние детокс-ванны представляют собой отличный способ не только расслабиться, но и избавиться от токсинов, накопленных в организме и на коже. Вот несколько проверенных рецептов от stylecraze.com, которые помогут вам достичь желаемого результата.

Домашние детокс-ванны: эффективные рецепты для очищения и расслабления
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong is licensed under CC BY 2.0

Английская соль

Она известна своими детоксирующими свойствами. Для приготовления такой ванны вам понадобится стакан английской соли, полстакана оливкового масла и теплая вода. Растворите соль в ванне и добавьте оливковое масло для дополнительного ухода за кожей. Погрузитесь в воду на 30-40 минут для максимального расслабляющего эффекта.

Зелёный чай

Заварите 5-6 пакетиков зелёного чая в горячей воде в ванне на протяжении 15 минут. После этого, погрузитесь в воду на 15-20 минут, чтобы ваша кожа насытилась полезными веществами. Зелёный чай богат антиоксидантами и прекрасно подходит для домашней детокс-ванны.

Яблочный уксус

Для домашней детокс-ванны добавьте 1-2 стакана яблочного уксуса и несколько капель любимого эфирного масла (например, лаванды или чайного дерева) в ванну с теплой водой. Рекомендуемое время процедуры 20-30 минут для максимального расслабления и очищения кожи. Яблочный уксус известен своими противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Кофейная ванна

Смешайте чашку кофейной гущи с водой или оливковым маслом и добавьте в ванну с теплой водой. Используйте гущу как скраб для тела, затем окунитесь в воду на 10 минут. Этот процесс не только очистит кожу, но и придаст ей гладкость и упругость. Кофеин помогает стимулировать кровообращение и избавляться от токсинов.

Выберите подходящий для вас рецепт детокс-ванны и наслаждайтесь полезными свойствами естественных ингредиентов прямо у себя дома

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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