Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные предупредили о последствиях колонизации Марса для здоровья астронавтов
Махачкала лидирует по росту цен на вторичное жилье
Вот как обеспечить капусте идеальное питание
Екатерина Климова отказалась обсуждать алименты от Петренко со своей дочерью
Защита от солнечных ожогов: какой страховой полис может покрыть расходы
Россия откроет прямое авиасообщение еще с 4 странами
Маринованные огурцы улучшают работу кишечника
Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие
Скрабы с коричным сахаром для здоровой кожи головы и волос: два пошаговых рецепта

Домашние скрабы для кожи головы: рецепты на основе коричневого сахара

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Важность ухода за кожей головы неоспорима, особенно когда речь идет о регулярном очищении для удаления омертвевших клеток и стимуляции здорового кровообращения в фолликулах волос. Один из самых доступных и эффективных способов достичь этой цели - использование домашнего скраба на основе коричневого сахара по рецепту stylecraze.com .

Домашние скрабы для кожи головы: рецепты на основе коричневого сахара
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Скраб из овсянки и коричневого сахара

Этот скраб идеально подходит для отшелушивания кожи головы, удаления загрязнений и улучшения общего состояния волос.

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки коричневого сахара
  • 2 чайные ложки овсянки
  • Малая чаша
  • 2 чайные ложки кондиционера для волос
  • 15 капель оливкового масла

Шаги приготовления

  1. В миске смешайте коричневый сахар и овсянку.
  2. Добавьте кондиционер для волос и хорошо перемешайте.
  3. Постепенно добавляйте оливковое масло, продолжая смешивать до получения однородной консистенции.

Готовый скраб нанесите на влажные волосы, массируйте кожу головы в течение нескольких минут, затем тщательно смойте.

Скраб с маслом жожоба и коричневым сахаром

Этот скраб помогает бороться с перхотью, стимулирует рост волос и эффективно увлажняет локоны, обеспечивая им дополнительную защиту от вредных факторов окружающей среды.

Вам понадобится

  • 2 ложки коричневого сахара
  • 2 ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 2 ложки масла жожоба
  • 1 ложка морской соли

Метод приготовления

  1. В миске смешайте коричневый сахар и морскую соль.
  2. Добавьте масло жожоба и свежевыжатый лимонный сок.
  3. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.

Нанесите скраб на влажную кожу головы, помассируйте 5 минут, а затем смойте теплой водой.

Применяйте эти скрабы 1 раз в неделю, чтобы ускорить рост волос и поддерживать здоровье кожи головы.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Российская водка успешно продается на мировом рынке
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Маринованные огурцы улучшают работу кишечника
Йогуртовый соус для пиццы: попробуйте заменить им традиционный томатный
Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие
Тренер назвал упражнения для сильных мышц спины и кора
Стоит ли обязательно перевозить кошку в переноске?
Домашние скрабы для кожи головы: рецепты на основе коричневого сахара
Недвижимость становится популярным средством защиты от инфляции
Максим Аверин рассказал о подготовке к экшн-сценам в 12 сезоне "Склифосовского"
Диетолог Гинзбург перечислил улучшающие настроение продукты
Инициатива Госдумы: пять кластеров для мер поддержки строительства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников