Скрабы с коричным сахаром для здоровой кожи головы и волос: два пошаговых рецепта

Важность ухода за кожей головы неоспорима, особенно когда речь идет о регулярном очищении для удаления омертвевших клеток и стимуляции здорового кровообращения в фолликулах волос. Один из самых доступных и эффективных способов достичь этой цели - использование домашнего скраба на основе коричневого сахара по рецепту stylecraze.com .
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Скраб из овсянки и коричневого сахара
Этот скраб идеально подходит для отшелушивания кожи головы, удаления загрязнений и улучшения общего состояния волос.
Ингредиенты
2 чайные ложки коричневого сахара
2 чайные ложки овсянки
Малая чаша
2 чайные ложки кондиционера для волос
15 капель оливкового масла
Шаги приготовления
В миске смешайте коричневый сахар и овсянку.
Добавьте кондиционер для волос и хорошо перемешайте.
Постепенно добавляйте оливковое масло, продолжая смешивать до получения однородной консистенции.
Готовый скраб нанесите на влажные волосы, массируйте кожу головы в течение нескольких минут, затем тщательно смойте.
Скраб с маслом жожоба и коричневым сахаром
Этот скраб помогает бороться с перхотью, стимулирует рост волос и эффективно увлажняет локоны, обеспечивая им дополнительную защиту от вредных факторов окружающей среды.
Вам понадобится
2 ложки коричневого сахара
2 ложки свежевыжатого лимонного сока
2 ложки масла жожоба
1 ложка морской соли
Метод приготовления
В миске смешайте коричневый сахар и морскую соль.
Добавьте масло жожоба и свежевыжатый лимонный сок.
Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.
Нанесите скраб на влажную кожу головы, помассируйте 5 минут, а затем смойте теплой водой.
Применяйте эти скрабы 1 раз в неделю, чтобы ускорить рост волос и поддерживать здоровье кожи головы.