Скрабы с коричным сахаром для здоровой кожи головы и волос: два пошаговых рецепта

Домашние скрабы для кожи головы: рецепты на основе коричневого сахара

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Важность ухода за кожей головы неоспорима, особенно когда речь идет о регулярном очищении для удаления омертвевших клеток и стимуляции здорового кровообращения в фолликулах волос. Один из самых доступных и эффективных способов достичь этой цели - использование домашнего скраба на основе коричневого сахара по рецепту stylecraze.com .

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Скраб из овсянки и коричневого сахара

Этот скраб идеально подходит для отшелушивания кожи головы, удаления загрязнений и улучшения общего состояния волос.

Ингредиенты

2 чайные ложки коричневого сахара

2 чайные ложки овсянки

Малая чаша

2 чайные ложки кондиционера для волос

15 капель оливкового масла

Шаги приготовления

В миске смешайте коричневый сахар и овсянку. Добавьте кондиционер для волос и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте оливковое масло, продолжая смешивать до получения однородной консистенции.

Готовый скраб нанесите на влажные волосы, массируйте кожу головы в течение нескольких минут, затем тщательно смойте.

Скраб с маслом жожоба и коричневым сахаром

Этот скраб помогает бороться с перхотью, стимулирует рост волос и эффективно увлажняет локоны, обеспечивая им дополнительную защиту от вредных факторов окружающей среды.

Вам понадобится

2 ложки коричневого сахара

2 ложки свежевыжатого лимонного сока

2 ложки масла жожоба

1 ложка морской соли

Метод приготовления

В миске смешайте коричневый сахар и морскую соль. Добавьте масло жожоба и свежевыжатый лимонный сок. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения однородной массы.

Нанесите скраб на влажную кожу головы, помассируйте 5 минут, а затем смойте теплой водой.

Применяйте эти скрабы 1 раз в неделю, чтобы ускорить рост волос и поддерживать здоровье кожи головы.