Причины появления отёка вокруг глаз: как питание и недосып влияют на вашу кожу?

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Почему возникает отёк вокруг глаз: четыре основные причины

1:48
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В современном мире, где стресс, недостаток сна и несбалансированное питание становятся обыденностью, опухание и отек в области век могут стать частым явлением. Эти факторы не только ухудшают внешний вид кожи, но и могут ускорять процесс её старения. Давайте вместе с byrdie.com разберёмся подробнее, что влияет на возникновение отёка вокруг глаз.

Почему возникает отёк вокруг глаз: четыре основные причины
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недостаток сна

Когда вы не высыпаетесь, вы больше зеваете, что заставляет ваши глаза слезиться. Это вызывает отёк век, особенно утром. Избыток жидкости ослабляет эластичность тканей, ускоряя образование морщин.

Продукты с высоким содержанием натрия

Натрий и соль в продуктах способствует задержке воды под глазами, вызывая чрезмерный отёк тканей. Это способствует более быстрому износу соединительных тканей, что приводит к преждевременному старению кожи.

Неправильное использование крема для глаз

Избегайте нанесения крема слишком близко к линии ресниц. Моргая, вы поднимаете микроскопические количества продукта, который может попасть в глаза и вызвать раздражение и отёк.

Обезвоживание

Обезвоживание может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя, напитков с кофеином, недостаточным сном, сухим климатом и низким потреблением жидкости. Когда организм испытывает дефицит воды, это сказывается на всём организме. Если ткани вокруг глаз не получают достаточно влаги, они могут начать задерживать остаточные жидкости, что приводит к отёчности.

Эти советы помогут вам понять причины отёчности век и предпринять шаги для улучшения состояния кожи вокруг глаз.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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