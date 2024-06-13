Причины появления отёка вокруг глаз: как питание и недосып влияют на вашу кожу?

Почему возникает отёк вокруг глаз: четыре основные причины

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В современном мире, где стресс, недостаток сна и несбалансированное питание становятся обыденностью, опухание и отек в области век могут стать частым явлением. Эти факторы не только ухудшают внешний вид кожи, но и могут ускорять процесс её старения. Давайте вместе с byrdie.com разберёмся подробнее, что влияет на возникновение отёка вокруг глаз.

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Недостаток сна

Когда вы не высыпаетесь, вы больше зеваете, что заставляет ваши глаза слезиться. Это вызывает отёк век, особенно утром. Избыток жидкости ослабляет эластичность тканей, ускоряя образование морщин.

Продукты с высоким содержанием натрия

Натрий и соль в продуктах способствует задержке воды под глазами, вызывая чрезмерный отёк тканей. Это способствует более быстрому износу соединительных тканей, что приводит к преждевременному старению кожи.

Неправильное использование крема для глаз

Избегайте нанесения крема слишком близко к линии ресниц. Моргая, вы поднимаете микроскопические количества продукта, который может попасть в глаза и вызвать раздражение и отёк.

Обезвоживание

Обезвоживание может быть вызвано чрезмерным употреблением алкоголя, напитков с кофеином, недостаточным сном, сухим климатом и низким потреблением жидкости. Когда организм испытывает дефицит воды, это сказывается на всём организме. Если ткани вокруг глаз не получают достаточно влаги, они могут начать задерживать остаточные жидкости, что приводит к отёчности.

Эти советы помогут вам понять причины отёчности век и предпринять шаги для улучшения состояния кожи вокруг глаз.