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Сквалан против гиалуроновой кислоты: свойства, преимущества и совместное применение

Сквалан или гиалуроновая кислота: что лучше увлажняет?

2:43
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Сегодня сквалан и гиалуроновая кислота являются одними из самых популярных ингредиентов в уходе за кожей, встречаясь в сыворотках, средствах для умывания, увлажняющих кремах и многом другом. Оба ингредиента обеспечивают увлажнение, но имеют разные свойства и функции. В зависимости от ваших потребностей, один из них может оказаться более подходящим для вашей кожи. Эксперты портала byrdie.com рассказывают, чем сквалан отличается от гиалуроновой кислоты, какой из них лучше подойдет для вас и можно ли их использовать вместе.

Сквалан или гиалуроновая кислота: что лучше увлажняет?
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что такое сквалан?

Это гидрогенизированная форма сквалена, естественного компонента кожного сала. Он смягчает и разглаживает кожу, удерживая в ней влагу. Сквалан защищает кожный барьер и обладает антиоксидантными свойствами, помогая предотвратить повреждение дермы свободными радикалами.

Что такое гиалуроновая кислота?

Это мощный увлажнитель, способный удерживать воду, превышающую ее собственный вес в 1000 раз. Она является естественным компонентом кожи, глаз и суставов. Гиалуроновая кислота мгновенно уплотняет дерму, уменьшая видимость тонких линий, что делает её популярной ингридиентом в составе многих сывороток и увлажняющих кремов.

Различия между скваланом и гиалуроновой кислотой

Главное различие между этими ингредиентами заключается в их химическом составе и механизме увлажнения. Сквалан — это липид, а гиалуроновая кислота — гликозаминогликан, состоящий из цепи молекул сахара. Гиалуроновая кислота привлекает и удерживает воду в коже, тогда как сквалан создает барьер, предотвращая испарение влаги.

Какой ингредиент лучше?

Оба ингредиента подходят для всех типов кожи, включая чувствительную. Гиалуроновая кислота идеально подходит для увлажнения жирной и склонной к акне кожи, так как она легкая и не закупоривает поры. Сквалан же является отличным вариантом для сухой кожи и не усугубляет акне.

Можно ли использовать сквалан и гиалуроновую кислоту вместе?

Да, их можно использовать одновременно. Нанесите сначала гиалуроновую кислоту, чтобы увлажнить кожу, а затем сквалан, чтобы запечатать влагу и предотвратить ее испарение.

Применение каждого ингредиента зависит от типа продукта, но их можно использовать один-два раза в день в составе кремов и лосьонов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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