Ранняя седина: что она может рассказать о вашем здоровье

Четыре здоровьесберегающих вопроса, которые могут подсказать ранняя седина

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ранняя появление седины часто вызывает не только эстетическое неудовольствие, особенно у женщин, но и может свидетельствовать о различных нарушениях в организме, если это не связано с генетическими факторами. Вот основные причины, почему седина может беспокоить на раннем этапе:

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Недостаток меди: медь необходима для образования меланина, который определяет цвет волос. Недостаток меди может проявляться через хрупкость костей, частые простуды, проблемы с зрением и памятью. Консультация специалиста поможет поставить диагноз и разработать необходимую терапию. Проблемы с щитовидной железой: гипотиреоз или тиреотоксикоз, связанные с нарушением работы щитовидной железы, могут влиять на пигментацию волос. Эндокринолог поможет выявить и корректировать такие расстройства. Дефицит витамина D: особенно актуально для жителей средних широт. Недостаток витамина D может приводить не только к седине, но и к общему снижению тонуса организма. Специалист поможет подобрать необходимые добавки и корректировать рацион. Недостаток витамина B12: этот витамин играет ключевую роль в образовании эритроцитов, несущих кислород по всему организму. Его недостаток может повышать риск серьезных заболеваний, включая инфаркт. Важно получить консультацию и рекомендации специалиста для восстановления уровня витамина В12.