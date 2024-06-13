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Причины кожного зуда: что скрывается за неприятными ощущениями

Врач Ражева указала на основные причины зуда кожи

1:22
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Врач-дерматолог Полина Ражева подчеркнула основные причины кожного зуда, которые могут возникать по различным причинам. Например, зуд при атопическом дерматите или крапивнице часто сосредотачивается на участках с высыпаниями и обычно улучшается при соответствующем лечении.

Врач Ражева указала на основные причины зуда кожи
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Она отметила, что зуд также может быть симптомом заболеваний внутренних органов. Например, при сахарном диабете могут сопровождаться сухостью во рту, жаждой и усталостью, а при патологиях щитовидной железы — резкими скачками настроения, потливостью и изменениями в весе. Заболевания печени часто проявляются не только зудом, но и болью в правом верхнем квадранте живота и нарушениями пищеварения.

Психогенный зуд может возникать в условиях тревожных расстройств, депрессии и других психических заболеваний. Она также упомянула о постгерпетическом зуде, который может развиваться после перенесенного герпеса, а также о брахиорадиальном зуде на предплечье и парестетической ноталгии, проявляющейся зудом на спине.

Кроме того, причиной кожного зуда могут быть паразиты, такие как клещи, вши и круглые черви, а также некоторые инфекционные заболевания, такие как герпес, ветрянка, корь или краснуха.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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