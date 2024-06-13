Причины кожного зуда: что скрывается за неприятными ощущениями

Врач-дерматолог Полина Ражева подчеркнула основные причины кожного зуда, которые могут возникать по различным причинам. Например, зуд при атопическом дерматите или крапивнице часто сосредотачивается на участках с высыпаниями и обычно улучшается при соответствующем лечении.
Она отметила, что зуд также может быть симптомом заболеваний внутренних органов. Например, при сахарном диабете могут сопровождаться сухостью во рту, жаждой и усталостью, а при патологиях щитовидной железы — резкими скачками настроения, потливостью и изменениями в весе. Заболевания печени часто проявляются не только зудом, но и болью в правом верхнем квадранте живота и нарушениями пищеварения.
Психогенный зуд может возникать в условиях тревожных расстройств, депрессии и других психических заболеваний. Она также упомянула о постгерпетическом зуде, который может развиваться после перенесенного герпеса, а также о брахиорадиальном зуде на предплечье и парестетической ноталгии, проявляющейся зудом на спине.
Кроме того, причиной кожного зуда могут быть паразиты, такие как клещи, вши и круглые черви, а также некоторые инфекционные заболевания, такие как герпес, ветрянка, корь или краснуха.
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