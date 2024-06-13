Пять основных причин появления акне у молодежи

Пять факторов, влияющих на появление прыщей

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

85% молодых людей в Европе страдают от акне, вызываемого несколькими основными причинами. Во-первых, бактерии, такие как Propionibacterium acnes, нормально присутствующие на коже, могут под действием измененных условий среды начать вырабатывать жирные кислоты, вызывая воспаление ороговевших клеток кожи. Кроме того, стафилококки и подкожный клещ также могут стать вредоносными агентами.

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Вторая причина связана с нестабильным гормональным фоном, что может приводить к избыточной выработке кожного сала. Это сала становится липким и забивает поры, способствуя развитию воспалений. Наиболее часто нарушаются гормоны, такие как тестостерон, дигидротестостерон и инсулиноподобный фактор роста 1.

Третья причина касается неправильного питания, включая фастфуд, алкоголь и продукты с высоким содержанием сахара, которые негативно сказываются на пищеварении и организме в целом. Исследования показывают, что регулярное употребление свежих овощей, фруктов и рыбы может снизить риск развития акне вдвое.

Четвертая причина связана с использованием косметических средств, таких как тональные кремы, пудры и румяна, которые, смешиваясь с уличной грязью, могут забивать поры. Важно внимательно изучать состав косметики, так как некоторые компоненты, например, кокосовое масло, могут быть комедогенными и не подходить для жирной кожи.

Пятая причина — это недостаточная гигиена. Бактерии могут скапливаться на одежде, шарфах, воротниках, шапках и постельном белье, что способствует появлению прыщей. Рекомендуется регулярно стирать такие вещи и избегать контакта грязных волос с лицом и плечами.