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Как выбрать идеальное платье на весну-лето 2024: советы стилиста

Стилист поделилась рекомендациями по выбору идеального платья для весны и лета 2024

1:49
Моя семья » Красота и стиль

При выборе платья на весну-лето 2024 года стоит обратить внимание на удлиненные рубашки и модели с асимметричным кроем, советует персональный имиджмейкер-стилист Ольга Токмакова.

Стилист поделилась рекомендациями по выбору идеального платья для весны и лета 2024
Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Она отмечает, что по статистике маркетплейсов, платья остаются самым продаваемым предметом гардероба, поскольку женщины чувствуют себя в них более привлекательными. Кроме того, платье облегчает процесс создания образа, исключая необходимость подбирать верх и низ.

В сезоне весна-лето 2024 будут особенно популярны платья с разрезами и вырезами по бокам, а также модели с асимметричным кроем, например, с бретелью на одном плече. Токмакова рекомендует выбирать длинные платья-рубашки, которые визуально стройнят и могут использоваться как накидка поверх топа с брюками.

Платья с запахом всегда делают фигуру более стройной и элегантной, подчеркивает Токмакова. Для универсального выбора она советует длину миди, которая заканчивается в области икры, подходящую всем. Для любительниц коротких платьев стилист рекомендует модели А-силуэта, расширяющиеся от подмышек.

Токмакова рекомендует предпочесть геометрические и графичные рисунки, избегая цветочных принтов, которые часто добавляют образу безвкусицу. Взамен можно выбрать изображения листьев пальм или монстеры.

Стилист также не советует покупать облегающие модели, которые сейчас не в моде, а также платья-мешки, которые не моделируют фигуру. От платья с большим количеством складок на юбке и объемными рукавами-фонариками также лучше отказаться, так как они могут визуально увеличить бедра и руки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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