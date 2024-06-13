Советы стилиста: как выбрать идеальный брючный костюм для женщины

Стилист Лена Червова объяснила, как женщинам выбрать брючный костюм, учитывая модные тенденции и особенности фигуры. Узкие и укороченные брюки уже не в моде, их заменили модели палаццо с высокой или средней посадкой и длиной до пола. Комфорт передвижения важен, поэтому длину брюк нужно подкорректировать под обувь — плоскую или на каблуке. Жакет может быть прямым или приталенным, хотя прямой крой более универсален. Его можно носить застегнутым, расстегнутым или приталенным ремнем.
Костюм также может помочь скорректировать фигуру. Модели из ткани одного цвета и фактуры вытягивают силуэт, особенно если носить их с брюками палаццо и обувью на каблуке. Для создания хрупкого образа можно открыть запястья или декольте либо приталить жакет. Независимо от фигуры, костюм должен комфортно застегиваться, чтобы оставался воздух между тканью и телом, позволяя легко надеть под жакет плотный топ.
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