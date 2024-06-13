Советы стилиста: как выбрать идеальный брючный костюм для женщины

Стилист Червова дала советы по выбору стильного брючного костюма для женщин

1:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилист Лена Червова объяснила, как женщинам выбрать брючный костюм, учитывая модные тенденции и особенности фигуры. Узкие и укороченные брюки уже не в моде, их заменили модели палаццо с высокой или средней посадкой и длиной до пола. Комфорт передвижения важен, поэтому длину брюк нужно подкорректировать под обувь — плоскую или на каблуке. Жакет может быть прямым или приталенным, хотя прямой крой более универсален. Его можно носить застегнутым, расстегнутым или приталенным ремнем.

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons CC0 License

Костюм также может помочь скорректировать фигуру. Модели из ткани одного цвета и фактуры вытягивают силуэт, особенно если носить их с брюками палаццо и обувью на каблуке. Для создания хрупкого образа можно открыть запястья или декольте либо приталить жакет. Независимо от фигуры, костюм должен комфортно застегиваться, чтобы оставался воздух между тканью и телом, позволяя легко надеть под жакет плотный топ.