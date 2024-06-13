Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Максим сфотографировалась с мамой и дочерьми
Готовим шоколадно-малиновый мусс по-венски
Как и когда правильно собирать урожай чеснока
Россия заняла второе место среди производителей золота
Россиянам рассказали, какая разница длины ног является нормой
Ума Турман носит немодные брюки в "Криминальном чтиве" из-за своих длинных ног
Выход водорода в реакции пластиковых отходов с титановым порошком повысили до 62%
В Госдуме предложили включать в страховой стаж 3-летний период ухода за ребёнком
Западные СМИ сообщают о несогласии Германии мерами 14-го пакета санкций против России
Советы стилиста: как выбрать идеальный брючный костюм для женщины

Стилист Червова дала советы по выбору стильного брючного костюма для женщин

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Стилист Лена Червова объяснила, как женщинам выбрать брючный костюм, учитывая модные тенденции и особенности фигуры. Узкие и укороченные брюки уже не в моде, их заменили модели палаццо с высокой или средней посадкой и длиной до пола. Комфорт передвижения важен, поэтому длину брюк нужно подкорректировать под обувь — плоскую или на каблуке. Жакет может быть прямым или приталенным, хотя прямой крой более универсален. Его можно носить застегнутым, расстегнутым или приталенным ремнем.

Стилист Червова дала советы по выбору стильного брючного костюма для женщин
Фото: flickr.com by Bert Kaufmann is licensed under Creative Commons CC0 License

Костюм также может помочь скорректировать фигуру. Модели из ткани одного цвета и фактуры вытягивают силуэт, особенно если носить их с брюками палаццо и обувью на каблуке. Для создания хрупкого образа можно открыть запястья или декольте либо приталить жакет. Независимо от фигуры, костюм должен комфортно застегиваться, чтобы оставался воздух между тканью и телом, позволяя легко надеть под жакет плотный топ.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часовом Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Последние материалы
Как и когда правильно собирать урожай чеснока
Россия заняла второе место среди производителей золота
Россиянам рассказали, какая разница длины ног является нормой
Ума Турман носит немодные брюки в "Криминальном чтиве" из-за своих длинных ног
Выход водорода в реакции пластиковых отходов с титановым порошком повысили до 62%
В Госдуме предложили включать в страховой стаж 3-летний период ухода за ребёнком
Западные СМИ сообщают о несогласии Германии мерами 14-го пакета санкций против России
Стилист Червова дала советы по выбору стильного брючного костюма для женщин
Как экономическая ситуация влияет на покупку летних шин
Повлияют ли новые санкции США на курс рубля?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников