Опасные компоненты в косметике: что важно знать о их влиянии на здоровье

Анализ вредных компонентов в косметических средствах

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Жизнь сегодня невозможно представить без регулярного ухода за кожей и использования косметических средств. Однако многие из нас не задумываются о том, что более половины компонентов, входящих в наши любимые продукты, могут попадать в организм и наносить серьезный вред здоровью. Мы расскажем о наиболее опасных ингредиентах и их воздействии на организм.

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Минеральные масла, часто встречающиеся в косметике, забивают поры, сушат кожу и являются канцерогенами. Особенно много таких масел содержится в гигиенических помадах, что объясняет частое появление сухости губ после их использования. При выборе продуктов следует избегать компонентов, обозначаемых как Paraffinum или Silicone quaternium.

Красители, содержащиеся в косметике для волос, могут быть токсичными, особенно те, которые имеют названия, начинающиеся с anilin или anilid, а также те, которые обозначаются как Solvent black 3 или HC orange 3.

Полиэтиленгликоль, используемый в качестве эмульгатора, способствует лучшему впитыванию токсичных компонентов кожей. Особенно следует быть внимательными к компонентам с обозначением PEG, за которыми следует номер, не превышающий 5.

Ароматические добавки, включая алюминий и бензиловый спирт, содержащиеся в дезодорантах, могут иметь серьезные последствия для здоровья, включая онкологические заболевания. Рекомендуется предпочитать твердые стики или шариковые дезодоранты, чтобы избежать негативного влияния алюминия.

Фталаты, используемые в косметических средствах как растворители, могут нарушать гормональный баланс и ассоциироваться с онкологическими рисками. Важно внимательно изучать состав продуктов и избегать покупок, если в списке ингредиентов указан dibutylphthalate.