Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Состоялся второй этап учений по отработке применения ТЯО
Илон Маск обещал запретить айфоны с ChatGPT в своих компаниях
Сегодня православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне. Как это было? Отец Андрей (Сапунов)
Параллельный импорт автомобилей в России продлён до 2027 года
Финансист Ткачук: "Валютные торги обычно проходят на внебиржевом рынке. Это норма".
У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах
Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме
Дом.РФ: в мае банки выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей
Опасные компоненты в косметике: что важно знать о их влиянии на здоровье

Анализ вредных компонентов в косметических средствах

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Жизнь сегодня невозможно представить без регулярного ухода за кожей и использования косметических средств. Однако многие из нас не задумываются о том, что более половины компонентов, входящих в наши любимые продукты, могут попадать в организм и наносить серьезный вред здоровью. Мы расскажем о наиболее опасных ингредиентах и их воздействии на организм.

Анализ вредных компонентов в косметических средствах
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Минеральные масла, часто встречающиеся в косметике, забивают поры, сушат кожу и являются канцерогенами. Особенно много таких масел содержится в гигиенических помадах, что объясняет частое появление сухости губ после их использования. При выборе продуктов следует избегать компонентов, обозначаемых как Paraffinum или Silicone quaternium.

Красители, содержащиеся в косметике для волос, могут быть токсичными, особенно те, которые имеют названия, начинающиеся с anilin или anilid, а также те, которые обозначаются как Solvent black 3 или HC orange 3.

Полиэтиленгликоль, используемый в качестве эмульгатора, способствует лучшему впитыванию токсичных компонентов кожей. Особенно следует быть внимательными к компонентам с обозначением PEG, за которыми следует номер, не превышающий 5.

Ароматические добавки, включая алюминий и бензиловый спирт, содержащиеся в дезодорантах, могут иметь серьезные последствия для здоровья, включая онкологические заболевания. Рекомендуется предпочитать твердые стики или шариковые дезодоранты, чтобы избежать негативного влияния алюминия.

Фталаты, используемые в косметических средствах как растворители, могут нарушать гормональный баланс и ассоциироваться с онкологическими рисками. Важно внимательно изучать состав продуктов и избегать покупок, если в списке ингредиентов указан dibutylphthalate.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Зачем петунии нужно бережное обращение и почему нельзя срывать у неё цветы

Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.

Как неправильное удаление цветков может навредить петунии
Необходимая калийная подкормка чеснока в середине-конце июня
Головки чеснока пойдут в рост: в середине июня проведите эту важную подкормку
Норвегия может стать площадкой европейской цепочки создания стоимости редкоземельных элементов
Мировая экономика, возглавляемая США, терпит крах
На флангах Артёмовска у ВС РФ есть тактические успехи в Часовом Яре Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
Луковицы размером с кулак: в июне внесите эту подкормку для лука — отблагодарит шикарным урожаем
Почему голубика плохо растёт? Основные причины и решение проблемы
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Какой корм выбрать кошке: назван лучший вариант
Последние материалы
У Хабенского есть "брат": они часто снимались вместе в сериалах
Анализ вредных компонентов в косметических средствах
Анастасия Макеева попозировала с автоматом, в бронежилете и в шлеме
Дом.РФ: в мае банки выдали 77 тысяч льготных ипотечных кредитов на 412 млрд рублей
Лимонный пирог с безе: пошаговый рецепт
В ГД хотят запретить выплачивать зарплату ниже МРОТ после вычета НДФЛ
Как изменения курса валют повлияют на туристическую отрасль
Эксперты ответили, почему кошка смотрит в пустоту
"СОГАЗ" после введения санкций продолжает работать в обычном режиме
Недорогие, но действенные методы защиты томатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников