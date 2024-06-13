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Как мобильный телефон влияет на кожу: реальные угрозы и защитные меры

Почему использование мобильного телефона ускоряет процесс старения

1:59
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Можете ли вы себя представить без мобильного телефона? Даже если случается забыть его дома, вы все равно ощущаете фантомные вибрации, которые напоминают о его присутствии в вашей жизни. Телефон стал неотъемлемой частью нашего бытия: мы постоянно связаны с ним, читаем новости, общаемся в соцсетях, отвечаем на работу и даже заводим виртуальные романы.

Почему использование мобильного телефона ускоряет процесс старения
Фото: freepik.com by ansiia is licensed under public domain

Однако косметологи предупреждают, что мобильный телефон, ставший столь близким нам, может оказывать более серьезное воздействие на кожу, чем солнечные лучи, которые обычно обвиняют в преждевременном старении. Гаджет является основным источником появления морщин и тусклости кожи.

Мы не можем полностью отказаться от мобильного телефона, так как он важен и для работы. Но как же защитить себя от его негативного влияния, особенно если цифровой детокс не представляется возможным?

Синий спектр света, излучаемый мобильными телефонами, аналогичен солнечным ваннам без SPF на пляже в полдень. Он оказывает мощное воздействие на кожу, снижая ее упругость, эластичность и способность удерживать влагу. Это приводит к появлению мелких морщин и темных кругов под глазами.

Кроме того, постоянное использование телефона заставляет нас опускать голову, что ухудшает кровообращение и питание кожи, вызывая появление брылей.

Чтобы защититься от негативного воздействия мобильного телефона, эксперты рекомендуют ограничивать время его использования до двух часов подряд и делать перерывы. Важно также не хранить телефон рядом с кроватью и не использовать его перед сном.

Для ухода за кожей стоит выбирать кремы с флавоноидами, витамином С, ниацинамидом и SPF, которые помогают защитить кожу от негативного влияния синего света и поддерживают ее здоровье и упругость.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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