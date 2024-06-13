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Мудрые решения: важные советы о пластических операциях до 30 лет

Хирург Балкизов поделился оптимальным возрастом для проведения пластической операции

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Пластические операции могут восстановить уверенность в своей внешности, однако некоторые вмешательства могут не только не решить проблему с возрастными изменениями, но и добавить лишние годы. Пластический хирург Вячеслав Балкизов подчеркивает важность разумного подхода к выбору процедур, особенно если вам меньше 30 лет.

Хирург Балкизов поделился оптимальным возрастом для проведения пластической операции
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Операции, направленные на омоложение, такие как открытый лифтинг, рекомендуется отложить до 35-38 лет. Специалист отмечает, что в молодом возрасте часто достаточно косметологических процедур, чтобы добиться желаемых изменений.

Вячеслав также подчеркивает, что ранние операции не останавливают процесс старения. Он сравнивает красоту с поездом, на который стоит садиться позже, чтобы дольше оставаться молодым. Он утверждает, что пациенты, выполняющие пластические операции в зрелом возрасте, часто достигают более естественных и долгосрочных результатов.

Врач советует подходить к пластическим операциям целесообразно и с учетом возраста, чтобы избежать возможных негативных последствий и сохранить естественный вид на долгие годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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