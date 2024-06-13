Истина о домашних средствах для ухода за кожей: что действительно работает и что может навредить

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Какие народные рецепты могут нанести вред вашей коже

1:07
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Домашний уход за кожей часто включает использование не только специализированных продуктов, но и самодельных рецептов, переданных от родственников и друзей. Однако не все эти народные средства приносят пользу, а некоторые могут даже навредить вашей коже.

Какие народные рецепты могут нанести вред вашей коже
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Например, использование сахара в качестве скраба может привести к травмированию кожи, вместо заявленного отшелушивающего эффекта. Кокосовое масло, хотя и полезно для тела, не подходит для лица из-за его способности закупоривать поры и усиливать сухость кожи. Применение зубной пасты для борьбы с акне также не рекомендуется, так как это может вызвать воспаления и раздражения кожи. Маски на основе сырых яиц, вопреки популярным убеждениям, не доказали своей эффективности в улучшении тонуса кожи, а могут привести к серьезным проблемам, таким как инфекционные заболевания от сальмонеллы.

При уходе за кожей важно ориентироваться на проверенные и безопасные средства, которые подходят именно вашему типу и состоянию кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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