Истина о домашних средствах для ухода за кожей: что действительно работает и что может навредить

Какие народные рецепты могут нанести вред вашей коже

1:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Домашний уход за кожей часто включает использование не только специализированных продуктов, но и самодельных рецептов, переданных от родственников и друзей. Однако не все эти народные средства приносят пользу, а некоторые могут даже навредить вашей коже.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Например, использование сахара в качестве скраба может привести к травмированию кожи, вместо заявленного отшелушивающего эффекта. Кокосовое масло, хотя и полезно для тела, не подходит для лица из-за его способности закупоривать поры и усиливать сухость кожи. Применение зубной пасты для борьбы с акне также не рекомендуется, так как это может вызвать воспаления и раздражения кожи. Маски на основе сырых яиц, вопреки популярным убеждениям, не доказали своей эффективности в улучшении тонуса кожи, а могут привести к серьезным проблемам, таким как инфекционные заболевания от сальмонеллы.

При уходе за кожей важно ориентироваться на проверенные и безопасные средства, которые подходят именно вашему типу и состоянию кожи.