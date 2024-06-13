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Семь привычек, которые делают волосы жирными: как избежать основных ошибок?

Как избежать жирности волос: семь распространенных ошибок в уходе

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Прошло меньше 24 часов после мытья волос, но они уже снова кажутся жирными? Возможно, ваши привычки в уходе могут быть виновниками. Вот несколько распространенных ошибок от femina.in, которые могут привести к появлению жирности волос.

Как избежать жирности волос: семь распространенных ошибок в уходе
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Грязная щетка для волос

Регулярная очистка щетки или расчески очень важна, так как на них скапливается пыль, остатки продуктов для укладки, пот и кожный жир. Все это может передаваться на ваши волосы при расчесывании, что делает их грязными и жирными.

Частое трение волос

Чем чаще вы трогаете волосы, тем больше масла и загрязнений попадает на них. Это особенно важно избегать в периоды, когда руки не совсем чистые, так как это может сказаться на состоянии ваших прядей.

Частое мытье головы

Мытье волос каждый день лишает кожу головы естественных масел, что может привести к переработке и выделению большего количества масла, чтобы компенсировать потерю. Рекомендуется мыть волосы не чаще, чем два-три раза в неделю.

Неправильное применение кондиционера

Кондиционер следует наносить только на кончики волос, избегая при этом корней и кожи головы. Если продукт попадёт на корни, это может сделать локоны жирными и утяжеленными.

Использование средств для укладки

Применение большого количества средств для укладки, таких как гели, спреи и кремы для волос, может перегрузить их и привести к быстрому загрязнению.

Накопление средств на коже головы

Остатки средств для ухода за волосами и укладки могут накапливаться на коже головы, забивая поры и делая пряди безжизненными и жирными. Использование пилингов для кожи головы может помочь избежать этой проблемы.

Неправильный выбор средств для волос

Использование неподходящих продуктов для вашего типа волос может нарушить естественный баланс влаги и масла на коже головы, что может привести к избыточной жирности локонов. Выбирайте правильные продукты, чтобы обеспечить шевелюре правильный уход.

Изменение этих привычек может значительно улучшить состояние ваших волос, сделав их более свежими и здоровыми.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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