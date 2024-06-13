Идеальный нюдовый макияж: секреты подбора оттенков и тонов для естественного сияния

Секреты нюдового макияжа: как подобрать идеальные оттенки?

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире красоты нюдовый макияж стал неотъемлемой частью ежедневного ритуала для многих. Он придает лицу свежий вид, подчеркивая его естественную красоту без излишеств. В этом руководстве от femina.in мы рассмотрим ключевые аспекты создания идеального нюдового макияжа.

Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Понимание подтона кожи

Чтобы определить подтон вашей кожи, внимательно рассмотрите цвета вен. Наличие синевы указывает на холодный подтон, желтоватые или золотистые оттенки – на теплый, а зеленоватый – на оливковый или нейтральный. Как только вы определите свой подтон, выберите соответствующий оттенок и формулу тональной основы.

Учитывайте окисление тонального крема

Некоторые формулы косметики могут изменять цвет под воздействием естественных масел кожи, становясь более жёлтыми или темными. Если вы замечаете, что ваш макияж меняется в течение дня, выберите оттенок светлее, чем обычно.

Используйте тональную основу для макияжа губ

Если вам сложно подобрать подходящий оттенок помады, начните с макияжа лица. Можно использовать тональный крем в качестве базы для губ, добавив немного тинта для придания объема. Это также поможет создать иллюзию более полных губ.

Выберите румяна подходящего оттенка

Для нюдового макияжа выберите румяна, близкие к цвету вашей кожи, с легким розовым или персиковым оттенком. Нанесите их на влажную кожу для естественного эффекта или выберите прессованную пудру на пару тонов темнее для насыщенного цвета.

Не забывайте о консилере

Выберите консилер на полтона светлее вашего тона кожи и используйте его для точечного корректирования. Наносите его на проблемные участки и растушуйте внимательно, чтобы макияж выглядел естественно.

Следуя этим советам, вы сможете создать идеальный нюдовый макияж, который подчеркнет ваш естественный образ и придаст коже свежий и сияющий вид.