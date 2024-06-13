Лазерное удаление татуировок: всё, что нужно знать для успешной процедуры

Лазерное удаление татуировок: подготовка, процесс и уход после

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерное удаление – самый популярный метод избавления от нежелательных татуировок. Во время процедуры используют сфокусированные высокоэнергетические лучи света, чтобы разбить частицы чернил, которые затем поглощаются организмом. Этот метод минимизирует риск образования рубцов, что делает его предпочтительным выбором. Портал byrdie.com рассказывает о всех тонкостях процедуры лазерного удаления татуировок.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

Подготовка к процедуре

Для успешного сеанса удаления татуировки важно правильно подготовиться. Избегайте загара и воздействия солнца, чтобы снизить риск осложнений. Побрейте зону татуировки не позже, чем за три дня до процедуры, и поддерживайте кожу чистой. Также воздержитесь от использования автозагара. Перед началом процедуры проконсультируйтесь с врачом о типе и длине волны лазера, чтобы выбрать оптимальный вариант для вашей татуировки.

Чего ожидать?

Перед началом лазерной процедуры вам нанесут местное обезболивающее на 30-60 минут. В некоторых случаях могут быть сделаны дополнительные уколы анестетика для уменьшения боли. Сама процедура длится от 20 до 30 минут, в зависимости от размера татуировки. Для полного удаления потребуется от пяти до двенадцати сеансов, которые проводятся с интервалом 4-8 недель.

Боль и побочные эффекты

Лазерное удаление татуировок может быть болезненным, но обезболивающие средства помогают смягчить неприятные ощущения. Дискомфорт обычно кратковременный и может длиться от нескольких часов до суток после сеанса. Более чувствительные зоны, такие как лодыжки или позвоночник, могут требовать дополнительных мер обезболивания. Общие побочные эффекты включают покраснение, отек, образование волдырей и струпьев. В редких случаях возможны изменения пигментации кожи, рубцевание или инфекция.

Уход после процедуры

После сеанса используйте пакет со льдом для уменьшения боли и отека. Последующий уход включает аккуратное мытье два раза в день, нанесение вазелина, а также местного антибиотика при необходимости. Держите обработанную зону покрытой, чтобы избежать раздражения или трения одеждой. Избегайте прямого солнечного света до полного заживления.

Лазерное удаление татуировок — это длительный процесс, требующий терпения и тщательного ухода за кожей, но результаты стоят затраченных усилий.