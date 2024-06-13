Ретинол для тела: правильное применение, выбор продуктов и советы по уход

Как использовать ретинол для тела: советы дерматологов

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование ретинола на теле может быть так же эффективным, как его применение на лице, утверждают дерматологи портала byrdie.com. Этот мощный антивозрастной ингредиент может помочь устранить темные пятна, стимулировать обновление клеток и сократить морщины. Хотите попробовать? Продолжайте чтение, чтобы узнать, как использовать ретинол для тела и какие побочные эффекты стоит ожидать.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Выбор продуктов

Для начала выбора подходящего продукта с ретинолом для тела важно учесть ваш тип кожи. Рекомендуется обратиться к дерматологу для консультации, особенно если вы новичок в использовании этого ингредиента. При выборе продукта обращайте внимание на его концентрацию и наличие увлажняющих компонентов, поскольку ретинол может вызвать сухость кожи.

Как правильно применять ретинол на коже тела?

При применении ретинола на теле следует соблюдать определенные правила. Начинайте с нанесения продукта один или два раза в неделю, постепенно увеличивая частоту использования. Проведите тест на аллергию, нанеся небольшое количество продукта на маленький участок кожи. Не забывайте использовать солнцезащитный крем SPF 50+ при выходе на солнце, поскольку ретинол может увеличить чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению.

Помните, что побочные эффекты, такие как сухость, раздражение и шелушение, могут возникнуть при чрезмерном использовании ретинола. Поэтому будьте бережны и следите за реакцией вашей кожи на этот мощный ингредиент.