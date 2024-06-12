Домашний лимонный скраб для сияющей кожи: отбеливающие и увлажняющие свойства в одном средстве

Лимон — настоящий спаситель не только на кухне, но и в уходе за кожей. Сочный аромат цитруса питательное кокосовое масло и мощное действие витамина C объединяются в этом домашнем рецепте от femina.in для создания идеального скраба. Это средство поможет вам позаботиться о вашей коже, придав ей сияние и здоровье.
Лимонный сок отлично осветляет, помогая избавиться от загара, а также содержит витамин С, поддерживающий ровный тон кожи. Цедра добавляет скрабу зернистую текстуру и способствует удалению токсинов и пигментации. Кокосовое масло глубоко питает кожу, придавая ей дополнительное сияние и увлажнение.
Нанесите скраб на всё тело круговыми движениями и оставьте на 15 минут. Затем тщательно смойте его тёплой водой, массируя кожу для удаления омертвевших клеток. После этого примите тёплый душ.
Рекомендуется использовать скраб хотя бы раз в неделю для достижения наилучших результатов — красивой, сияющей и ухоженной кожи.
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