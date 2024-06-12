Домашний лимонный скраб для сияющей кожи: отбеливающие и увлажняющие свойства в одном средстве

Лимонный скраб для тела: витаминный уход прямо из вашей кухни

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лимон — настоящий спаситель не только на кухне, но и в уходе за кожей. Сочный аромат цитруса питательное кокосовое масло и мощное действие витамина C объединяются в этом домашнем рецепте от femina.in для создания идеального скраба. Это средство поможет вам позаботиться о вашей коже, придав ей сияние и здоровье.

Фото: flickr.com by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Что вам потребуется

3 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

Цедра одного лимона

1 стакан белого сахара

3 столовые ложки натурального кокосового масла

Лимонный сок отлично осветляет, помогая избавиться от загара, а также содержит витамин С, поддерживающий ровный тон кожи. Цедра добавляет скрабу зернистую текстуру и способствует удалению токсинов и пигментации. Кокосовое масло глубоко питает кожу, придавая ей дополнительное сияние и увлажнение.

Приготовление скраба

Смешайте цедру лимона с лимонным соком. Добавьте белый сахар и перемешайте. Добавляйте кокосовое масло по одной столовой ложке, пока не получите пастообразную консистенцию скраба.

Способ применения

Нанесите скраб на всё тело круговыми движениями и оставьте на 15 минут. Затем тщательно смойте его тёплой водой, массируя кожу для удаления омертвевших клеток. После этого примите тёплый душ.

Рекомендуется использовать скраб хотя бы раз в неделю для достижения наилучших результатов — красивой, сияющей и ухоженной кожи.